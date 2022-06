C'est le grand chamboulement. Didier Deschamps devrait opérer une grande revue d'effectif ce lundi face à la Croatie. Trois petits jours après la claque contre le Danemark au Stade de France (1-2), le sélectionneur des Bleus, qui confiera le brassard à Presnel Kimpembe, va s'offrir un lifting de son onze de départ. Du poste de gardien à celui d'attaquant de pointe, tout est chamboulé. Ou presque. Seuls Aurélien Tchouaméni et l'indéboulonnable Antoine Griezmann pourraient garder leur place, selon L'Equipe et RMC

Alors que Didier Deschamps a confirmé que Mike Maignan va encore avoir sa chance dans le but tricolore à la place d'Hugo Lloris, le patron des Bleus va devoir composer avec plusieurs incertitudes. Kylian Mbappé, sorti blessé vendredi, Karim Benzema, Kingsley Coman, N'Golo Kanté et Jules Koundé ont en effet été dispensés de la séance d'entraînement de veille de match. Et DD va donc en profiter pour donner l'opportunité à certains de se montrer, comme il l'avait annoncé. "", a rappelé ce dimanche le sélectionneur des Bleus.