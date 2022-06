Peut-on encore compter sur Kanté et Varane ?

L'un a manqué plus de la moitié des matches des Bleus depuis le Mondial. L'autre a cumulé 22 absences (club et sélection) en 2021/2022. De ces deux cadres, Kanté semble le cas le plus sensible. Parce que si Tchouaméni a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un titulaire, le profil de Kanté reste unique en son genre, surtout dans le 3-4-3 imaginé par Deschamps. Quand il est là, la vie des autres devient plus simple. Même constat pour Varane, dont la seule absence a bouleversé le système défensif des Bleus en juin. Ils détiennent entre leurs pieds le sacro-saint équilibre français. Alors, s'il faut compter sur eux, il faut aussi prier pour eux : que les pépins physiques les épargnent à la rentrée et en décembre.

Nkunku menace-t-il vraiment Griezmann ?

La question avait un sens au coup d’envoi de France - Croatie. Préféré au Madrilène qui traverse une mauvaise passe et n’a plus l’influence escomptée, Christopher Nkunku avait une occasion rêvée de montrer au sélectionneur qu’il était une solution plus que viable. Après deux matches qui l’avaient vu monter en puissance, en Croatie et en Autriche, le joueur de Leipzig n’a pas saisi sa chance. Moyen, neutre dans son expression, il n’a pas sublimé le trio qu’il composait avec Benzema et Mbappé. Loin s’en faut. Entré en jeu en fin de match, l’homme aux 65 apparitions d’affilée sous le maillot bleu n’a pas vu sa marge sur Nkunku fondre.

Involontairement, Ben Yedder relance-t-il Giroud ?

Une passe décisive, sublime il est vrai, mais c’est tout. Wissam Ben Yedder a une nouvelle fois gâché une occasion de se montrer lors de ce rassemblement. D’ailleurs, après ses 62 minutes passées sur le pré à Split, on ne l’a plus revu. Encore une fois, l’homme aux 19 capes s’est montré bien fantomatique. N’a-t-il pas consommé tout son crédit aux yeux de Didier Deschamps ? Relance-t-elle Olivier Giroud, qui n’avait pas été retenu par DD ? A la première question, la réponse n’a rien d’une évidence, alors que le natif de Sarcelles n’y arrive jamais avec les Bleus. A la seconde, la réponse est plus claire : c’est non. Giroud n’est pas absent en raison de ses qualités de footballeur. Mais c’est son statut qui pose problème. Et son obstacle à un retour en équipe de France n’est pas WBY, mais KB.

Les Hernandez ont-ils perdu gros ?

Théo plus que Lucas, potentiellement. Évidence des derniers mois, le Milanais a subi un violent contrecoup. Il coûte deux buts face au Danemark (1-2) et a souffert du passage à quatre face à l'Autriche (1-1). Son apport offensif est indéniable en 3-4-3 mais ne doit pas faire oublier ses carences défensives, bien présentes. Comme Clauss, il est sauvé par le système et ce rôle si particulier de piston. Pour Lucas, la situation est moins critique mais presque aussi préoccupante pour les Bleus. Dans l'axe, il a perdu toute la grinta qu'il avait dans son couloir gauche. Et sans ça, il devient presque un central banal… À ce poste, la concurrence sera forte pour une place de titulaire au Qatar. Et il a participé au fait de relancer le débat.

A quoi sert Jonathan Clauss ?

A n'être qu'une doublure dans un schéma à trois défenseurs. Sur ce rassemblement, le Lensois n'aura joué que douze minutes, signe qu'il part de loin pour se faire une place au soleil dans une éventuelle liste au Mondial. Pour Deschamps, son cas est clair : il ne peut jouer qu'en piston. "Ce n'est pas lui rendre service que de le mettre là", a expliqué DD à La chaîne L'Equipe au moment d'expliquer son absence de temps de jeu sur les deux derniers matches, joués à 4 derrière. Sans match référence avec les Bleus, avec une expérience plus que limitée du très haut niveau, Clauss ne doit sa place qu'à ce système si particulier. Quitte à devenir inutile quand celui-ci est modifié ?

Tchouaméni a-t-il gagné sa place dans le onze ?

Il en fallait bien une : Tchouaméni est LA satisfaction de ce rassemblement. Une satisfaction sur 24 joueurs, ça ne fait pas beaucoup et ça laisse imaginer l’ampleur des dégâts. Il n’empêche, en l’absence de Paul Pogba, Aurélien Tchouaméni a fait preuve de caractère au milieu de terrain et il est le seul à avoir été titularisé lors des trois premiers matches. Ajoutez à cela que son entrée face à la Croatie (0-1) a fait du bien à un entrejeu bleu qui ne faisait rien de bien. Arrivé à l’automne dernier dans le groupe France, le nouveau joueur du Real Madrid a fait son trou dans celui-ci, et même dans le onze. Compte tenu des pépins récurrents de N’Golo Kanté, Tchouaméni est désormais plus qu’un joker de luxe.

