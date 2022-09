C'était un match à enjeu pour une place dans le dernier carré de la Ligue des Nations, et cela s'est ressenti dans la pratique. Au terme d'un match crispant et serré, l'Espagne s'est imposée par le plus petit des écarts sur les terres du Portugal (1-0). Longtemps transparent dans la partie, Alvaro Morata a fini par trouver la faille en fin de match au cœur de la muraille lusitanienne. Grâce à ce succès acquis à Braga, la Roja se qualifie pour les demi-finales de la Ligue des Nations au détriment de son adversaire du soir, leader avant cette dernière journée du groupe B. Les hommes de Luis Enrique rejoignent ainsi les Pays-Bas, la Croatie et l'Italie.

Le Portugal a trop gâché

En position favorable avant de donner le coup d'envoi de cette rencontre au stade municipal de Braga, le Portugal avait les cartes en main pour aller chercher le quatrième billet qualificatif pour le Final Four de la compétition. À domicile, la bande de Fernando Santos n'avait besoin que d'un match nul contre son voisin espagnol pour assurer sa place dans le dernier carré. Mais le vainqueur de l'édition 2018-2019 de la Ligue des Nations a failli dans sa mission. La raison ? Une incapacité à ouvrir le score pour se mettre à l'abri d'un but adverse. Pourtant, Rubén Neves (23e) et Diogo Jota (33e) avaient mis Unai Simon à la parade, et Bruno Fernandes a laissé croire à une ouverture du score d'un tir dans le petit filet extérieur (38e).

À la pause, le score nul et vierge a contraint les Portugais à douter sur leurs capacités pour se qualifier. Malgré une bonne entame de deuxième période, la Seleçao das Quinas a buté sur un Unai Simon impérial par deux fois devant Cristiano Ronaldo (47e, 90e). Même Ruben Dias s'est essayé à un tir croisé, mais Dani Carvajal a dégagé le ballon au-dessus de son but (70e). Finalement, c'est ce même Carvajal qui a distillé un bon centre pour l'entrant Nico Williams, lequel a remisé habilement de la tête pour offrir le but victorieux à Morata seul face au but (1-0, 88e). Seulement offensive dans les vingt dernières minutes, la Roja est parvenue à fissurer le mur de béton portugais dans les ultimes minutes de la partie. Finaliste sortant de la compétition, l'Espagne se rapproche d'un trophée majeur attendu depuis dix ans.

