Sèchement battue par les Pays-Bas lors de la première journée de la Ligue des nations, la Belgique a passé ses nerfs sur la Pologne. Une fois encore à domicile, les Diables Rouges, pourtant mal embarqués après un but de l'inévitable Robert Lewandowski, ont su renverser la vapeur en se montrant irrésistibles offensivement après la pause (6-1). Ce festival, qui a dû plaire aux supporters, permet à la Belgique de lancer sa compétition. Au classement, elle revient à hauteur de sa victime du soir, mais reste à trois points des Pays-Bas, qui se sont imposés face au Pays de Galles (2-1).

Après l'ouverture du score de Robert Lewandowski, qui a encore faire parler sa science devant le cadre (0-1, 28e), on s'est dit que la Belgique allait encore au devant d'une terrible désillusion, alors qu'elle était beaucoup mieux rentrée dans le match. Le fait est que les Polonais ont d'abord su faire preuve d'une belle discipline défensive, malgré les inspirations de Kevin De Bruyne et Eden Hazard, notamment en verrouillant l'axe. Puis, ils ont été réalistes, grâce à leur attaquant vedette. Il y avait tout pour contrarier les Diables Rouges, en manque de confiance.

Le festival offensif des Belges

Heureusement pour les Belges, Axel Witsel a égalisé juste avant la pause (1-1, 42e) pour aider son équipe à se remettre la tête à l'endroit. Et, au regard du spectacle offert au retour des vestiaires, il a servi de véritable détonateur. Car les vagues ont commencé à se succéder sur la cage du pauvre Bartłomiej Drągowski, qui a fait ce qu'il a pu (57e), avant de sombrer au même titre que sa sélection. Hazard, qui monte en puissance, a parfaitement décalé De Bruyne, l'autre maestro, pour prendre l'avantage (2-1, 59e). Tandis que Leandro Trossard a fait le break, avec un bel enchaînement (3-1, 73e).

Acculée et incapable de riposter, la Pologne a vite lâché l'affaire, surtout après la sortie de Lewandowski (69e). Les Belges ont donc saisi l'opportunité d'enfoncer le clou pour se rassurer. Trossard, encore lui, a profité d'un corner joué à deux avec Yannick Carrasco pour trouver la lucarne opposée depuis le couloir gauche, un but sublime (4-1, 80e). Autant que la frappe tendue et lointaine de Leander Dendoncker (5-1, 83e) ? Cela reste à voir.

Pour parachever le chef d'œuvre offensif de la Belgique, Loïs Openda a ajouté son nom au tableau d'affichage, sur un service de Thorgan Hazard (6-1, 90e+3). Ce résultat va faire du bien aux têtes pour les Belges, après les doutes apparus face aux Pays-Bas. Il faudra quand même confirmer.

