De Real Madrid - Liverpool à France - Danemark, six jours se sont écoulés. Six jours durant lesquels Gérald Darmanin et Amélie Oudéa-Castera se sont retrouvés sur le gril, suite à la gestion calamiteuse de la finale de la Ligue des champions. Agglutinés sur le parvis de l’enceinte dionysienne, empêchés pour une partie d’entre eux d’accéder à leur place dans le stade, dépouillés pour d’autres, voire victimes des gaz lacrymogène de services de l’ordre dépassés, les supporters de Liverpool (et pas qu’eux) n’oublieront pas de sitôt leur découverte de Saint-Denis, samedi dernier.

Vendredi, dans un contexte plus habituel, celui de l’équipe de France, les autorités avaient déployé un dispositif renforcé dès 15 heures. Si la Fédération française de football avait annoncé un déploiement classique de 1270 agents de sûreté, la préfecture de police de Paris avait, après une réunion avec les services du ministère de l’Intérieur, dévoilé que quelques 2000 policiers et gendarmes, dont 650 dédiés à la lutte contre la délinquance, seraient présentes vendredi aux abords de l’enceinte.

Pas de pré-contrôle de billets

1437 supporters danois ont été comptabilisés par la FFF, dans le secteur visiteurs. Des chiffres incomparables avec ceux de la soirée de samedi, sans même pousser jusqu’aux chiffres avancés - et grandement discutés - par le ministre de l’Intérieur (110 000 personnes autour du Stade de France). 22000 billets avaient été réservés aux supporters de Liverpool, autant à ceux du Real Madrid.

Une fouille effectuée avant France - Danemark Crédit: Getty Images

Six jours après, l’avant-match s’est déroulé dans le calme. Entre trois et une heure avant le coup d’envoi, les déplacements et l’entrée dans le stade se sont effectués de manière fluide, avec de toutes petites grappes ici et là de supporters danois. Aucun pré-contrôle des billets a été effectuées, seules des fouilles corporelles et de sacs ont été faites avant l'arrivée sur le parvis du Stade de France. A proximité de l'enceinte dyonisienne - où la présence policière, montée et pédestre, était très visible -, les rares attroupements se sont formés autour des files d’attentes pour entrer à l’intérieur de l’enceinte où à proximité des échoppes habituelles.

Disputé à guichets fermés, France - Danemark est le premier match des Bleus au Stade de France sans restriction depuis France - Moldavie en novembre 2019.

