Ligue des Nations

Un éclair... du génie. C'est probablement ce qu'il fallait aux Bleus, ce vendredi soir, pour éviter un nouveau faux pas face à l'Autriche . Ils s'en sont donc tout logiquement remis à Kylian Mbappé, entré en jeu en deuxième période et auteur du but égalisateur (1-1). Mais l'équipe de Didier Deschamps, toujours sans victoire durant ce rassemblement de juin, inquiète.

Il ne faut pas s'inquiéter

"On n'a pas obtenu ce qu'on voulait avant le match, on va prendre ce point, on va travailler pour essayer de gagner lundi (face à la Croatie), a toutefois assuré l'attaquant du PSG au micro de TF1 après le coup de sifflet final. Je pense qu'il faut continuer dans l'élan des dernières minutes. On a la volonté de proposer du jeu, de jouer haut et de pouvoir mettre l'adversaire en difficulté." Pour lui, il est donc inutile de s'alarmer de ce passage à vide.

"Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut jamais s'inquiéter, a expliqué l'international français. Il faut être fier et essayer de s'améliorer. Pas d'inquiétude." Enfin, concernant sa forme physique, Mbappé s'est dit prêt à "forcer" si Didier Deschamps venait à lui demander. "Si le coach a besoin de moi..., il reste un match avant les vacances. Donc on peut forcer un tout petit peu."

