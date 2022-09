heureux de gratter des minutes" avec la Belgique, au soir du Je suis heureux de jouer et de commencer un match", a déclaré le capitaine de la Belgique, titularisé par Roberto Martinez et remplacé après 65 "bonnes" minutes. Une petite libération. Eden Hazard, peu utilisé depuis le début de la saison au Real Madrid, s'est dit "" avec la Belgique, au soir du succès des Diables Rouges vendredi en Ligue des nations face au pays de Galles (2-1). "", a déclaré le capitaine de la Belgique, titularisé par Roberto Martinez et remplacé après 65 "" minutes.

"Si je suis rassuré (par ma prestation) ? Je n'ai pas besoin d'être rassuré car je sais ce que je peux faire. C'est à moi maintenant de gratter un maximum de minutes et d'arriver en forme à la Coupe du monde", a déclaré Hazard, reconnaissant toutefois que sa situation à Madrid est "compliquée". "Il y a des moments compliqués. J'ai envie de jouer. De jouer plus. Je me sens bien au Real malgré la situation", a-t-il ajouté.

En Liga, le Belge n'a joué que trois morceaux de rencontres depuis le début de la saison alors que l'entraîneur Carlo Ancelotti répète régulièrement compter sur lui. "Pourquoi je ne joue pas plus ? Il faut lui poser la question à lui", a dit Hazard vendredi assurant qu'avec "le rythme des matches, on reverra le vrai Eden". Capitaine des Diables Rouges, Hazard s'est encore dit "très heureux des trois points pris après un bon match face aux Gallois".

