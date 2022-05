Pour le coup d'envoi de la nouvelle édition de la Ligue des Nations début juin, Didier Deschamps a préféré ne pas convoquer Olivier Giroud . Ecarté après l'Euro 2020, où la France a échoué en huitièmes de finale face à la Suisse, l'attaquant milanais est revenu lors du dernier rassemblement de mars pour remplacer Karim Benzema. Contre la Côte d'Ivoire (2-1) et l'Afrique du Sud (5-0), le champion du monde a marqué ses 47e et 48e buts en Bleu, ce qui lui permet d'être désormais à trois longueurs du record de Thierry Henry. Mais pour France-Danemark le 3 juin, Olivier Giroud ne sera pas là.

Les Bleus restent le fil rouge de ma carrière

Je prends tout ça avec détachement et sérénité. Il y a un peu de déception quand même, mais pas d'amertume, a-t-il assuré ce mercredi à Je sais qu'il me reste de belles choses à faire. Déjà avec mon club puis avec l'équipe de France si elle revient. Les Bleus restent le fil rouge de ma carrière." L'ancien Montpelliérain y "croit toujours" et estime qu'il pourrait très bien tenir le rôle de joker de luxe au sein de cette équipe de France, derrière , a-t-il assuré ce mercredi à L'Equipe ." L'ancien Montpelliérain y "" et estime qu'il pourrait très bien tenir le rôle de joker de luxe au sein de cette équipe de France, derrière le duo Karim Benzema-Kylian Mbappé

"Est-ce imaginable de partir à la Coupe du monde sans Giroud mais avec Ben Yedder et Nkunku ?"

"L'histoire a montré que le coach pouvait évoluer dans sa réflexion. Il connaît les tenants et les aboutissants. J'ai prouvé que j'étais capable de mettre ma 'pseudo' fierté et mon 'pseudo' ego de côté, a-t-il précisé. La situation est claire. Le coach sait ce qu'il en est. Il connaît mon rôle et ma mentalité. Il fait ses choix, mais je ne lâcherai pas. Je reste à disposition de l'équipe de France." Olivier Giroud a six mois avant le Mondial qatari pour tenter de faire changer d'avis Didier Deschamps.

