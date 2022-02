Savoir être efficace dans les deux surfaces, c'est la clé du succès. Particulièrement en Coupe d'Europe. Marseille en a donné le parfait exemple face à Qarabag (3-1). L'OM n'a pas vraiment pris le dessus sur sa qualité collective. Mais il a pu compter sur des individualités fortes des deux côtés du terrain. La première était attendue. Arkadiusz Milik a confirmé sa forme étincelante du moment avec un doublé salvateur en fin de première période. La deuxième l'était beaucoup moins. Mais s'il faut retenir un homme dans ce match, c'est certainement Steve Mandanda.

Le portier de 36 ans était la surprise du chef dans le onze de départ concocté par Jorge Sampaoli. Ce n'était que son 8e match cette saison. Il n'avait plus joué depuis le 2 janvier dernier et la victoire de l'OM face à Chauvigny (0-3) en 16e de finale de la Coupe de France. L'alternance qui semblait se dessiner avec Pau Lopez sur cette compétition n'était pas allée plus loin. L'Espagnol avait repris sa place dans le but marseillais lors du 8e de finale remporté contre Montpellier (1-1, 6-5 t.a.b.), puis lors du quart de finale perdu à Nice (4-1).

Mandanda semblait ainsi condamné à suivre la fin de saison depuis le banc de touche. Sampaoli en a finalement décidé autrement en le titularisant contre Qarabag. Et l'Argentin a eu le nez creux. L'homme aux 601 matches sous le maillot de l'OM a signé deux parades décisives pour rassurer tout son monde en début de match. Histoire de donner le ton d'une prestation remarquable, avec une présence déterminante sur les coups de pied arrêtés, de relances souvent inspirées et d'autres sauvetages dont un, exceptionnel, sur une tentative de Kady dans le dernier quart d'heure.

"J’ai joué mon rôle du mieux que je pouvais"

Sans lui, le résultat aurait pu être bien différent pour l'OM. Et le but encaissé en fin de rencontre, sur lequel il n'a rien eu à se reprocher, n'a pas terni sa remarquable prestation. "Ça a été un match compliqué, a-t-il reconnu. On a joué une équipe qui avait énormément d’envie. On a eu du mal à se créer les premières occasions. C’est sûr que ce n’est pas notre meilleur match mais on a gagné c’est l’essentiel. Ils ont eu pas mal de situations, après j’ai joué mon rôle du mieux que je pouvais, je suis content individuellement et collectivement."

Mandanda a prouvé que l'OM pouvait toujours compter sur lui. C'est tout à son honneur. L'indéboulonnable gardien et capitaine de l'OM vu son statut dans un club qu'il incarnait jusque-là changer radicalement quand Sampaoli l'a relégué au rang de doublure de Lopez en début de saison. Il a forcément mal vécu cette situation mais il ne l'a pas étalé publiquement. Par respect pour son club et ses coéquipiers, il n'a jamais revendiqué quoi que ce soit, acceptant son rôle avec un professionnalisme exemplaire. Et malgré un temps de jeu famélique, Mandanda a su se tenir prêt.

Sa performance face à Qarabag est la plus belle des récompenses pour un élément à l'état d'esprit irréprochable. Un parfait soldat sur lequel l'OM peut toujours compter. "Steve, comme depuis le début de la saison, a rendu un match très propre avec des arrêts décisifs, a souligné Dimitri Payet, auteur du troisième but de l'OM face à Qarabag, au micro de Canal+. Mais bon on ne doute plus de Steve, ce n'est plus d'actualité." Reste désormais à savoir si Sampaoli le titularisera encore la semaine prochaine pour le match retour. La certitude, c'est que Mandanda se tient prêt. Comme toujours.

