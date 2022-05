Bakambu, Payet, Milik, Dieng, Milik. Vous ne lisez pas la liste des buteurs de l'Olympique de Marseille sur les cinq derniers matches, plutôt celle des joueurs qui ont occupé la pointe de l'attaque de l'équipe de Jorge Sampaoli depuis trois semaines. Toujours en course sur deux tableaux, l'OM enchaîne les matches et le coach argentin des choix différents. Ceux-ci sont toujours discutés avant mais aussi après les rencontres, souvent à l'aune des résultats d'une équipe phocéenne qui a perdu ses deux derniers matches. Que va bien pouvoir choisir Sampaoli pour la demi-finale retour face à Feyenoord ?

Évoquer le thème de l'attaquant à Marseille revient souvent à parler d'Arkadiusz Milik puisque son CV a, sans manquer de respect à ses concurrents, quelques lignes que les autres n'ont pas. Remplaçant à Rotterdam, il avait, selon la presse, peu goûté à son sort. Sa titularisation face à l'OL dimanche était pour lui l'occasion de briller dans un grand match et ce fut raté sur toute la ligne puisque non seulement l'OM a pris l'eau (0-3) mais il a, qui plus est, raté deux grosses occasions qui auraient peut-être changé le cours du match.

Dieng ? A chaque fois qu'il joue, il gêne les défenseurs adverses

Aux Pays-Bas, ce fut Bamba Dieng qui avait reçu les honneurs de la titularisation à la pointe de l'attaque même si Cédric Bakambu était aussi du onze de départ. Le Sénégalais avait marqué pour réduire l'écart mais il avait surtout beaucoup vendangé. Jorge Sampaoli a donné sa vision de sa performance ce mercredi en conférence de presse : "A chaque fois qu'il joue, il gêne les défenseurs adverses, il est donc très dangereux. Il a eu le sort du match aller entre ses pieds, c'est lui qui s'est créé ces occasions. D'autres n'auraient pas pu le faire."

Un but mais tant de ratés : Dieng a-t-il donné raison à Sampaoli ?

On ne sait pas si la conclusion était un message envoyé à Milik, qui a d'ailleurs précédé son coach, à qui il a adressé une poignée de mains sincère quoique empreinte d'un peu trop de politesse, en conférence de presse. Cédric Bakambu, lui, peut sans doute être certain de ne pas être visé. L'ancien de Villarreal, arrivé cet hiver libre, ressemble un peu à Dieng dans sa propension à pouvoir prendre la profondeur. Et comme son compère, il manque de précision dans le dernier geste. Du trio, c'est évidemment Milik qui a les meilleures statistiques, totales d'abord (20 buts pour lui contre 7 pour Dieng et 3 pour Bakambu) mais aussi par match (0,87 but contre 0,44 et 0,37).

Milik, toujours le plus efficace

Mais si à d'autres postes, la forme du moment prime pour Sampoli, ça ne semble pas être le cas à la pointe de l'attaque. Le volcanique argentin a une idée précise de ce à quoi vont ressembler les matches et il choisit son n°9 en fonction. "Le plan face à Feyenoord nécessitait deux joueurs capables de prendre la profondeur, comme Bakambu et Dieng, avait-il détaillé après le match aller. Il n’y a pas besoin de parler de noms, mais de caractéristiques. Si le plan avait été de passer par les côtés avec un gros volume de centres, un joueur de surface, comme Milik, aurait été plus adapté."

Quel sera le plan de Sampaoli pour remonter le but d'écart (3-2 à l'aller) jeudi soir au Vélodrome ? "Nous voulons nous installer dans le camp adverse, avoir le ballon et nous créer des occasions", a avoué l'Argentin mercredi. Ce plan de jeu devrait logiquement écarter les pistes Bamba Dieng et Cédric Bakambu, au moins au coup d'envoi, tant leur niveau de technique fine les handicape dans les petits espaces. Une autoroute pour Milik donc ? Peut-être.

La tentation Payet

Il reste un dernier atout dans la manche de Jorge Sampaoli : faire une nouvelle fois de Dimitri Payet, voire d'Amine Harit même s'il est moins à l'aise dans le domaine, sa pointe. Moins dépendante d'un homme, son équipe a déjà été excellente dans cette configuration mais elle a aussi parfois souffert comme face au PSG (2-1). La mauvaise passe de Cengiz Ünder sur son côté droit n'aide pas à faire de l'attaque olympienne sans vraie pointe un "bordel organisé". A ce titre, et même s'il traverse une mauvaise passe, la présence d'Arkadiusz Milik pourrait bien s'imposer à Sampaoli ce jeudi. A moins que celui-ci ne surprenne. Une fois de plus…

