En France, on ne joue plus le 5 mai, en raison du drame survenu à Furiani, à cette date en 1992. C'était avant un match entre Bastia et Marseille. Pourtant, l'OM est sur le pré ce jeudi. Le club phocéen dispute face à Feyenoord une demi-finale retour de Ligue Europa Conférence, compétition qui échappe à cette règle commémorative.

Au Vélodrome, les Marseillais ont rendu hommage aux personnes endeuillées par cette catastrophe, qui a causé 19 morts et 2 357 blessés il y a 30 ans, en portant des brassards noirs et par une minute de silence avant le début de la rencontre.

Une messe célébrée à Bastia

Plusieurs centaines de personnes se sont quant à elles recueillies sur le site jeudi. "La blessure cicatrise lentement et laisse donc des traces" a déclaré Josepha Guidicelli, présidente du collectif des victimes, à l'AFP. La fille de Jean-Pierre Guidicelli, journaliste décédé ce 5 mai 1992, a lu un texte poignant pour perpétuer le souvenir du drame.

En début de cérémonie, associations, élus, représentants de l'Etat et du monde du football avaient déposé plusieurs gerbes de fleurs au pied de la stèle, bénie par un prêtre. Une messe a ensuite été célébrée dans la foulée au sein de la cathédrale de Bastia.

Avec AFP.

