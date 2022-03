On parle souvent du Stade Rennais pour son secteur offensif. A juste titre d'ailleurs. Car entre l'efficacité de Gaëtan Laborde, son duo avec Martin Terrier, la créativité du soyeux Lovro Majer ou l'explosivité de Jérémy Doku et Kamaldeen Sulemana quand ils ne sont pas blessés, le club breton a des raisons d'emballer son public. Les Rouge et Noir pratiquent par période l'un des jeux les plus agréables de la L1, illustré par quelques buts rondement menés et le rendement de son attaque (ndlr : 2e de L1 avec 53 buts marqués, soit 3 de moins seulement que le PSG). Mais cette tendance appréciable fait oublier un autre point fort de l'équipe de Bruno Génésio : sa défense.

Cette saison, l'arrière-garde bretonne peut se montrer d'une solidité déterminante. On parle tout simplement de la troisième défense de L1 (avec 25 buts encaissés), juste derrière le PSG (24) et Nice (21). Une défense qui présente 11 clean sheets et n'a concédé que 19 tirs cadrés en championnat depuis le début de l'année 2022, le total le plus bas de la L1. Un atout clef pour Génésio. "Nos progrès se voient dans les moments où on est moins bien : on ne sent pas d'affolement, l'équipe sait faire front, sait faire les efforts pour subir sans plier", a apprécié samedi l'ancien coach de l'OL.

Une question de collectif mais pas seulement

Les raisons sont multiples. Le Stade, qui ferme régulièrement les vannes dans son antre (ndlr : 9 buts encaissés, soit la deuxième défense de L1 à domicile), peut se targuer d'avoir un collectif qui ne rechigne pas à se mettre en branle à la perte du ballon. Rigueur et organisation peuvent être les maîtres mots lors de certaines rencontres. Mais certains profils n'y sont pas étranger non plus. L'équipe bretonne dispose ainsi d'un leader fiable en la personne de Nayef Aguerd. "J'assume ce rôle et j'essaye de le bonifier sur le terrain", a résumé le Marocain début janvier.

Sur les côtés où Hamari Traoré ne cesse de performer à droite - son association avec Benjamin Bourigeaud s'imposant au fil des mois comme l'une des clefs du jeu breton -, Birger Meling confirme lui que Rennes a eu le nez creux en lâchant 3 millions pour l'attirer. Derrière, Alfred Gomis fait taire quelques critiques qui ont accompagné ses premiers mois en Bretagne. Et au milieu, la paire alignée devant la défense stabilise le bloc rennais.

Génésio, contre vents et marées

S'il y a eu quelques séries moins positives - comme souvent avec le club breton -, Rennes peut donc s'appuyer sur une base solide. Et ce n'était pas forcément gagné. C'est même un doux euphémisme. Cependant contre vents et marées, Bruno Génésio a su trouver les solutions. Le départ de Damien Da Silva a ainsi été compensé par la nouvelle dimension prise par Aguerd. Tout comme l'ont été les débuts décevants de Loïc Badé, recrue phare de l'été poussée sur le banc par l'éclosion de Warmed Omari.

Et si la CAN a coïncidé avec un coup de moins bien - sans grande surprise étant donné le nombre de joueurs partis pour défendre les couleurs de leur pays -, la défense rennaise a vite su retrouver ses automatismes depuis quelques semaines pour se montrer à nouveau hermétique comme à l'automne. Avant de défier Leicester, cette stabilité défensive de l'équipe rouge et noir peut permettre au Stade Rennais de regarder sa fin de saison avec ambition. Surtout si le club parvient à conserver sa solidité en Europe où les Bretons n'ont gardé leur cage inviolée qu'une seule fois (ndlr : contre Mura). Mais sur ce qu'ils montrent ces dernières semaines, il y a des raisons d'espérer.

