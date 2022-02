L'UEFA a annoncé vendredi avoir ouvert une procédure disciplinaire à l'encontre de l'Olympique de Marseille au lendemain du match contre le club azerbaïdjanais de Qarabag (3-1), où des drapeaux arméniens et une banderole hostile à l'Azerbaïdjan ont été déployés au stade Vélodrome.

A l'occasion de la venue du Qarabag FK à Marseille, où vit une importante diaspora arménienne, de nombreux drapeaux arméniens ont été brandis dans les tribunes du stade Vélodrome jeudi soir en barrages aller de la Ligue Europa Conférence, quinze mois après la cuisante défaite militaire infligée par l'Azerbaïdjan à l'Arménie dans la région du Nagorny Karabakh. Selon des images diffusées sur les réseaux sociaux, une banderole en anglais "Qarabag is Armenia" ("le Nagorny Karabakh, c'est l'Arménie") a été déployée dans la tribune du Vélodrome.

Le club de Qarabag, bien que basé dans la capitale Bakou, tire son nom de la région du Nagorny Karabakh, autrefois azerbaïdjanaise mais peuplée à majorité d'Arméniens et passée sous le contrôle des autorités d'Erevan après une première guerre dans les années 1990. Des heurts armés meurtriers ont lieu régulièrement à la frontière malgré l'instauration en novembre 2020 d'un cessez-le-feu qui a mis fin à une guerre de six semaines pour le contrôle de la région (6.500 morts).

L'UEFA, instance organisatrice des compétitions européennes de football, interdit toute prise de position politique dans ses stades et sanctionne les "messages provocateurs qui sont de nature politique, idéologique, religieuse ou insultante", selon son règlement disciplinaire. Outre cette procédure pour "banderoles illicites", l'OM est également dans le viseur de l'UEFA pour utilisation par ses supporters de fumigènes et pour encombrement des zones de circulation du public.

"La Commission de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA rendra sa décision sur ce dossier en temps utile", ajoute l'instance, sans mentionner de calendrier précis. La Commission d'appel de l'UEFA a par ailleurs confirmé vendredi la suspension pour trois matches européens de l'attaquant belge Yannick Carrasco et du défenseur brésilien Wendell, exclus après des mauvais gestes lors du match Atlético Madrid-FC Porto à l'automne, et du latéral anglais Kyle Walker (Manchester City), exclu contre le RB Leipzig en décembre.

