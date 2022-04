Ce n'est pas le principal critère avec cette Coupe d'Europe. Pour l'Olympique de Marseille, l'idée est surtout de s'offrir un parcours européen historique en ajoutant un autre sacre continental à son palmarès et en devenant la première équipe à l'emporter dans cette nouvelle compétition. Mais la question de l'argent se pose forcément, notamment quand on sait comment la Ligue des champions peut par exemple changer la situation financière de certains clubs. Autant le dire tout de suite, la Ligue Europa Conférence ne joue pas dans la même catégorie que sa grande soeur. Et c'est même un doux euphémisme.

Ad

Un premier chiffre pour se donner une idée des deux mondes entre la C1 et la C4 ? Pendant que l'UEFA reverse plus de 2 milliards aux clubs participants à la plus prestigieuse compétition du Vieux Continent cette saison, l'instance européenne se "limite" à 235 millions de prize money pour les formations qui ont animé ce premier opus en Ligue Europa Conférence. Le gap se voit ainsi forcément dans les primes.

Ligue Europa Conférence Sinisterra, la terreur colombienne du Feyenoord IL Y A 19 MINUTES

Cinq millions pour le champion

Pour leur demi-finale de C1, Liverpool, Manchester City, Villarreal et le Real Madrid vont ainsi empocher 12,5 millions d'euros. Pendant ce temps-là, l'OM devra "se contenter" de 2 millions pour sa demie face à Feyenoord. Et si les Phocéens parviennent à sortir les Néerlandais pour s'offrir un voyage à l'Air Albania Stadium de Tirana le 25 mai prochain, ils auront une nouvelle prime de 3 millions dans leur escarcelle et pourraient en ajouter deux autres à leurs gains en cas de succès en finale, qui offre un ticket pour la Ligue Europa en prime. Là aussi bien loin des 20 millions offerts au vainqueur de la Ligue des champions.

Entre son passage en Ligue Europa (5,1 millions entre sa prime de participation et les primes de résultats) et son parcours en Ligue Europa Conférence (3,9 M jusqu'à présent), l'Olympique de Marseille est en tout cas déjà assuré d'empocher un peu plus de 9 millions d'euros de dotations liées aux résultats sur la scène européenne. Et cette cagnotte pourrait donc grimper jusqu'à 14 millions en cas de succès final. Une somme qui sera complétée en plus par les primes liées au coefficient UEFA et à la valeur du marché des droits TV. Ce qui n'est pas donc forcément marginal au total. Même si cela n'a rien à voir, bien entendu, avec la Ligue des champions, qui assure déjà plus de 15 millions à chacun de ses participants comme ticket dentrée.

Les dotations de l'UEFA dans les trois Coupes d'Europe cette saison :

- Ligue Europa Conférence Ligue des champions Ligue Europa Prime de participation 2.94 M € 15.6 M € 3.6 M € Victoire en phase de groupe 500 000 € 2.8 M € 630 000 € Match nul en phase de groupe 166 000 € 930 000 € 210 000 € Match de barrage 300 000 € - 500 000 € Huitièmes de finale 600 000 € 9.6 M € 1.2 M € Quarts de finale 1 M € 10.6 M € 1.8 M € Demi-finales 2 M € 12.5 M € 2.8 M € Finaliste 3 M € 15.5 M € 4.6 M € Vainqueur 5 M € 20 M € 8.6 M €

Ligue Europa Conférence Les demi-finales, spécialité marseillaise à faire perdurer IL Y A 19 MINUTES