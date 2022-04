C'est une soirée européenne. Et un quart de finale en prime. Forcément, ce n'est donc pas un jeudi comme les autres sur la Canebière alors que l'Olympique de Marseille accueille les Grecs du PAOK Salonique en Ligue Europa Conférence. Mais si l'ambition est bien de rallier les demi-finales de la nouvelle compétition européenne pour cette équipe phocéenne qui surfe sur trois succès de rang en L1 et n'a signé que des victoires dans cette compétition cette saison en C4, une question s'impose : quelle sera l'ambiance au Vélodrome pour ce premier quart de finale de Coupe d'Europe depuis quatre ans ? Entendez : va-t-on revivre cette nuit de folie face à Leipzig ?

En 2018, l'enceinte du boulevard Michelet avait littéralement porté son équipe. Dans une ambiance dingue, l'OM était allé chercher une victoire face à Leipzig (5-2) pour effacer le revers du match aller (1-0) et rejoindre le dernier carré de la Ligue Europa. Une soirée mémorable qui avait rappelé les plus belles heures continentales marseillaises. "J'avais dit que j'étais friand de ce genre d'ambiance, et ce soir on a été servi. C'est ce que représente Marseille, c'est ce que j'aime", avait alors lâché Dimitri Payet à l'issue de la rencontre. "Tu te sens pousser des ailes. Tu peux courir pendant des heures sans t'arrêter. Tu peux faire deux matches complets dans la soirée avec des supporters en feu comme ça", avait complété Maxime Lopez dans Onze Mondial.

On ne sait pas encore quel crédit lui accorder

Une leçon d’envie. D’ambiance. D’Europe. Le RB Leipzig a beaucoup appris ce soir", avait résumé le club allemand sur son compte Twitter. A l'époque, le contexte avait contribué à cet emballement. "En 2018, c'est une ambiance complètement dingue, l'une des meilleures au Vélodrome depuis un petit moment, se souvient Fabrice Lamperti, Comme il fallait aussi essayer de retourner le score du match aller (1-0), un engouement s'était créé chez les supporters. Et en ralliant le stade, on avait l'impression que toute la ville y allait ce soir-là". Même l'adversaire, le RB Leipzig, n'avait pas caché son admiration. "", avait résumé le club allemand sur son compte Twitter. A l'époque, le contexte avait contribué à cet emballement. ", se souvient Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence ".

Alors bis repetita ce jeudi ? Même salle, même ambiance même si on parle d'une autre Coupe d'Europe ? Pas forcément gagné. "On n'en est pas là car c'est une compétition qui débute à peine. On ne sait pas encore quel crédit lui accorder. Le pedigree de l'adversaire n'est pas non plus exceptionnel", répond Fabrice Lamperti. "Pour les ultras, un quart de finale européen, ça ne se néglige pas. En revanche pour les supporters plus lambda, c'est un peu plus compliqué étant donné l'affiche et la compétition. C'est pour ça qu'il y aura moins de monde que contre Leipzig", prévient un abonné du virage sud.

Si entre 30 000 et 35 000 supporters sont attendus jeudi – loin de l'affluence record à l'époque pour un match de Coupe d'Europe contre Leipzig (ndlr : 61.882) -, il ne faut cependant pas s'attendre à une soirée calme dans l’enceinte du Boulevard Michelet. Ce n'est pas le style de la maison. Et encore moins en Coupe d'Europe, même si on ne parle que d'un match aller. "On peut espérer une bonne ambiance car depuis le début de la campagne en Ligue Europa Conférence, c'est toujours le cas. Même si on ne sera que 35 000 ou 40 000, il y aura une vraie ambiance", annonce Rafik, membre des Dodgers depuis six ans.

L'ambiance promet d'être électrique même si ça ne sera pas à guichets fermés

Le nombre ne fait en effet pas toujours la différence. "De temps en temps quand il n'y a pas beaucoup de supporters, ce sont les plus motivés qui viennent et n'ont envie que d'une chose : chanter pour supporter leur équipe. Et ça donne des ambiances agréables même si le stade n'est pas plein", remarque notre confrère de La Provence. Si l'OM met en place une politique tarifaire attractive pour faire découvrir ce genre de soirées au plus grand nombre, le Vélodrome peut compter sur ses fidèles, longtemps frustrés par le Covid, pour ces affiches de milieu de semaine : "Je trouve que ça chante beaucoup plus le jeudi par rapport au championnat", remarque encore Rafik, abonné au virage nord. "L'ambiance promet d'être électrique même si ça ne sera pas à guichets fermés, prédit même son homologue du virage du sud. Notamment en raison des amitiés avec les ultras de l'AEK Athènes (ndlr : un club rival PAOK Salonique). En plus, le PAOK vient avec 3000 supporters."

En attendant de voir si le thermomètre va monter en tribune et si le Vélodrome va rugir pour aider son équipe, Jorge Sampaoli espère bien voir sa formation et ses supporters faire honneur à son passé. "C'est un grand défi de jouer cette compétition internationale. Ça fait longtemps que l'OM ne gagne pas de titre, c'est notre devoir à tous d'orienter le club vers la victoire, a glissé l'entraîneur marseillais. J’aimerais voir un Vélodrome enthousiaste vis-à-vis de cette Coupe d’Europe. C’est un match important. Cette confrontation pourrait nous amener en demi-finale d’une Coupe d’Europe". Histoire de s'offrir une belle nuit. Et l'occasion de vivre d'autres soirées européennes mémorables ? "Une demi-finale ferait forcément le plein si l'OM a le bonheur de passer", prophétise Fabrice Lamperti. Et ce serait dommage de rater ça.

