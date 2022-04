bombes agricoles", a constaté l'AFP. Outre la victoire de l'OM jeudi soir face au PAOK Salonique (2-1), et le but fantastique de Dimitri Payet, la rencontre a été marquée par des tensions entre les supporters des deux équipes . Avant, pendant et après le quart de finale aller de Ligue Europa Conference. En effet, 2.000 supporters du PAOK Salonique présents au stade ont été maintenus en tribune au sein du parcage visiteurs du Vélodrome et ont fait exploser de nombreuses "", a constaté l'AFP.

Ad

Selon la préfecture de police, "une trentaine de policiers ont été blessés, principalement par des jets de projectiles divers, fumigènes et bombes agricoles dans le stade lorsqu'ils se sont interposés entre la tribune visiteurs et le virage nord pour éviter des affrontements (pendant le match)". Il y a eu 27 blessés légers parmi les CRS et quatre sont un peu plus sérieusement touchés, dont deux ont été évacués, a précisé la préfecture.

Ligue Europa Conférence "Ça nous arrive un peu trop souvent" : L'OM et l'énième saute de concentration IL Y A 31 MINUTES

Avant le retour dans une semaine, l'entraîneur du PAOK a menacé l'OM. "J'espère que Marseille sera reçu comme nous avons été reçus ici. Je suis très déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est une très mauvaise image pour la ville de Marseille. Il y a beaucoup de violence dans le monde d'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'en avoir dans le foot", a déclaré en conférence de presse Razvan Lucescu. "Vos supporters feraient mieux de ne pas venir", a-t-il ensuite lâché à mi-voix alors qu'il quittait la salle de presse.

Ligue Europa Conférence Grand Payet, petit avantage IL Y A 2 HEURES