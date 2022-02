L'Olympique de Marseille a fait une grande partie du chemin. Ce jeudi soir, l'OM a battu Qarabag (3-1), lors des barrages aller de la Ligue Europa Conférence. Au stade Vélodrome, Arkadiusz Milik a fait la différence à lui tout seul, en inscrivant un doublé (41e, 44e). En fin de rencontre, Kady avait relancé les siens (85e), mais Dimitri Payet a ensuite mis fin aux espoirs des Azerbaïdjanais (90e+2). Pour valider définitivement leur qualification en huitièmes, les Marseillais devront assurer jeudi prochain à 18h45, pour le match retour à Bakou.

Trois petites minutes de jeu, c'est ce dont a eu besoin Arkadiusz Milik pour donner de l'air aux siens, grâce à son doublé. Un premier but intervenu sur un corner transformé en deux temps par le Polonais (41e, 1-0). Quant au second, l'avant-centre a profité d'une très belle passe de Pape Gueye, pour ajuster de nouveau le portier adverse (44e, 2-0). Milik en est désormais à six buts cette saison en compétition européenne, et devient seulement le deuxième joueur de Marseille à réaliser cette performance au 21e siècle après Didier Drogba en 2003-04 (onze).

L'entrée gagnante de Payet

Luka Gugeshashvili venait alors de vivre un calvaire. Car, avant son petit festival, Milik l'avait déjà sollicité sur une tête (40e), tandis que Boubacar Kamara avait tenté de profiter de ses grosses difficultés dans les airs (39e). Une partie compliquée pour le gardien de but géorgien, qui a malgré tout réussi à se montrer plus à son aise, déjà devant l'attaquant polonais (14e) ou encore face à Pape Gueye (54e). En fin de rencontre, Gugeshashvili a essayé de retarder l'échéance sur un coup-franc de Dimitri Payet (90e), avant d'être sauvé par sa barre transversale sur une tête d'Alvaro Gonzalez (90e). Finalement, entré en jeu à la 69e minute, Payet a fini par donner définitivement de l'air aux siens (90e+2, 3-1).

Des Marseillais qui avaient bien besoin de ce troisième et dernier but tant ils ont souffert dans le jeu. Après ce doublé intervenu avant la pause, les hommes de Jorge Sampaoli ont laissé le ballon à leurs adversaires, qui ne se sont pas fait prier pour créer le danger. Juste avant la fin du temps réglementaire, Kady avait même fini par trouver la faille (85e, 2-1). La seule fois où Steve Mandanda n'a donc rien pu faire dans une rencontre où l'international français s'était longtemps montré brillant.

Les nombreuses interventions de Mandanda ont fait la différence

Comme devant Abdellah Zoubir, en début de rencontre (9e) ou face à Toral Bayramov, qui aurait pu relancer la partie juste avant la pause (45e). Ibrahima Wadji aurait pu, quant à lui, profiter d'une perte de balle de Milik (65e), tandis que Filip Ozovic a vu sa puissante tentative venir heurter le poteau (50e). Mandanda, qui n'avait plus joué depuis le 2 janvier dernier contre Chauvigny en Coupe de France, a donc clairement joué un rôle plus qu'important dans la victoire finale des siens.

Marseille a remporté deux matches de rang en compétition européenne pour la première fois depuis le mois d'avril 2018 (en quart retour et demi aller de Ligue Europa). De bon augure avant d'envisager la suite des événements dans une compétition que les Olympiens ont bien l'intention de jouer à fond.

