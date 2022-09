Retardée de cinquante minutes, jeudi, la rencontre entre Nice et le FC Cologne a été marquée par de violents incidents entre fans des deux camps . Mais aussi des supporters parisiens, infiltrés parmi les Allemands. Au lendemain de ces scènes surréalistes, le PSG a tenu à réagir par le biais d'un communiqué officiel publié sur son site ce vendredi matin.

Ad

Le PSG "étudie les suites à donner aux atteintes portées à sa réputation"

Ligue Europa Conférence Violence inouïe, forces de l'ordre dépassées, Supras Auteuil : Un chaos en questions IL Y A 12 HEURES

"Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences commises à l’occasion de la rencontre entre l’OGC Nice et le FC Cologne, débute-t-il. Depuis plus d’une dizaine d’années, le Paris Saint-Germain est l’un des clubs les plus engagés pour éradiquer la violence dans les stades de football. Le Club tient à préciser que le groupe Supras Auteuil a été dissous par un décret du 29 avril 2010, ne sont pas reconnus comme supporters du Paris Saint-Germain et sont interdits d’accès au Parc des Princes."

Le club de la capitale rappelle "qu’il reconnait uniquement les organisations de supporters signataires de la convention des droits et devoirs du supporter", avec "lesquelles il échange toute l’année pour garantir des conditions de sécurité optimales dans son enceinte et à l’occasion des déplacements de l’équipe première". En conclusion, le PSG annonce qu'il "étudie les suites à donner aux atteintes portées à sa réputation par les agissements de ces derniers".

Ligue Europa Conférence Nice, une soirée à oublier IL Y A 14 HEURES