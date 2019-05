Un dernier cadeau avant les adieux. Auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Eden Hazard a largement contribué au triomphe de Chelsea, mercredi soir, en finale de Ligue Europa face à Arsenal (4-1). Et maintenant, l'international belge va probablement s'envoler vers d'autres cieux. Le Real Madrid, son club de rêve, l'attend en effet de pied ferme. Un secret de polichinelle qui devrait bientôt ne plus l'être.

"Les clubs doivent se mettre d'accord"

"Je pense que c'est un adieu, mais en football, vous ne savez jamais. Mon rêve était de jouer en Premier League et je l'ai fait durant sept ans dans l'un des plus gros clubs du monde. Peut-être que maintenant, il est temps pour un nouveau challenge", a-t-il lâché au micro de BT Sport à la fin de la rencontre. "J'ai pris ma décision et je l'ai communiqué au club", a-t-il poursuivi, lui qui vient de terminer sa saison la plus prolifique en Premier League, tant en nombre de buts (16, comme en 2016/17) que de passes décisives (15).

"Dans les prochains jours, je pense que ce sera officiel. Je pense que c'était mon dernier match. Ce n'est pas entre mes mains, les clubs doivent se mettre d'accord. J'attends, comme vous attendez, comme tout le monde attend. Je ne peux pas en dire plus. J'espère... enfin je n'espère pas, car j'ai une affection particulière pour ce club. mais si c'était mon dernier match, je pense que j'ai tout donné", a-t-il confirmé dans la foulée à RMC Sport. Désormais, la balle passe dans le camp de Chelsea et du Real Madrid, qui doivent maintenant trouver une entente sur le prix du joueur. Récemment, la chaîne Sky Sports parlait de 147 millions d'euros.

La saison prochaine, Hazard pourrait d'ailleurs croiser la route de son futur-ex club en Ligue des champions. "Je ne sais pas si on peut être dans la même poule mais jouer contre Chelsea et Lille, ça serait génial", estime-t-il. Le rendez-vous est donné.