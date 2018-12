Marseille humilié au Vélodrome par l'Apollon Limassol (1-3)

Il était temps que cette campagne de Ligue Europa se termine pour Marseille. Car ce dernier match de la phase de poules, face à Limassol, a viré au cauchemar pour les hommes de Rudi Garcia, déjà éliminés avant le coup d'envoi. A domicile, les Phocéens ont totalement sombré face à la formation chypriote (1-3), au terme d'une rencontre qui a débuté par un scenario catastrophe. L'OM termine ainsi bon dernier de la poule H avec un seul petit point récolté. Un bilan vraiment honteux pour le dernier finaliste de la compétition.

Dans ce dernier rendez-vous européen sans enjeu, Marseille a été, il est vrai, très vite pénalisé par une décision arbitrale lourde de conséquence. Le roumain Radu Petrescu n'a pas signalé un hors-jeu net de Sardinero. Lequel a provoqué, en tombant dans la surface, un penalty transformé par Maglica (0-1, 8e) et un carton rouge pour Kamara (7e). Dès lors, le rapport de force a été nettement déséquilibré et le peu de suspense de cette partie a totalement disparu.

11 défaites en 22 matches

Malgré l'égalisation rapide grâce à une tête de Florian Thauvin (1-1, 11e). Et malgré la farouche volonté des Marseillais de ne pas renoncer et de se porter vers l'avant. Car les Olympiens se sont fatigués et ont naturellement laissé des boulevards derrière. Dont ont parfaitement su profiter les Chypriotes.

Maglica, en premier lieu, qui a repris victorieusement de la tête un centre au deuxième poteau (1-2, 30e). Puis Stylianou qui a envoyé le ballon en lucarne d'une demi-volée splendide (1-3, 56e). De quoi frustrer les joueurs olympiens, à l'image d'Ocampos exclu dans le temps additionnel après avoir récolté un deuxième carton jaune justifié. L'OM subit ainsi une onzième défaite en vingt-deux matches toutes compétitions confondues cette saison.