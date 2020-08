LIGUE EUROPA - Le FC Séville est bien le spécialiste de la C3. A l'issue d'une finale passionnante vendredi à Cologne, le club espagnol a inscrit son nom au palmarès pour la 6e fois, au dépens de l'Inter Milan (3-2), grâce à Luuk de Jong (12e, 33e) et Diego Carlos (74e). Pour les Italiens, les réalisations de Romelu Lukaku (5e, sp) et Diego Godin (35e) n'auront pas suffi.

Et de six pour le FC Séville ! Ce vendredi soir, au terme d'un match incroyable, les Andalous ont remporté une sixième Ligue Europa, en autant de finales disputées, en disposant de l'Inter Milan (3-2). Au RheinEnergieStadion de Cologne, Luuk de Jong (12e, 33e) et Diego Carlos (74e) ont mis définitivement les leurs à l'abri, malgré les buts, en face, de Romelu Lukaku (5e, sp) et de Diego Godin (35e). Les Blanquirrojos rentrent encore un peu plus dans l'histoire et ajoutent donc de nouveau leur nom au palmarès de cette Coupe d'Europe, après 2006, 2007, 2014, 2015 et 2016.

Tout avait pourtant mal débuté pour le FC Séville. Après une première tentative de Fernando parfaitement repoussée par Samir Handanovic (3e), les Intéristes sont alors partis en contre. Fauché dans la surface de réparation par Diego Carlos, Romelu Lukaku s'est fait justice en transformant le penalty (5e, 0-1). Avec 34 buts inscrits toutes compétitions confondues cette saison, l'attaquant belge fait aussi bien que Ronaldo, lors de sa première saison sous les couleurs de l'Inter, en 1997-1998.

Mais malgré cette impressionnante puissance offensive dégagée, les Nerazzurri sont très vite retombés dans leurs travers. Cette saison, les hommes d'Antonio Conte ont tout de même perdu pas moins de 28 points, après avoir ouvert le score. Dans cette rencontre, c'est Luuk de Jong qui s'est révélé être leur bourreau, à chaque fois de la tête. D'abord sur un centre de Jesus Navas (12e, 1-1), puis après un coup franc d'Ever Banega (33e, 2-1).

Diego Carlos et Munir lors de FC Séville - Inter Milan en finale de la Ligue Europa le 21 août 2020 Crédit: Getty Images

Diego Carlos, de zéro à héros

Les protégés de Julen Lopetegui n'ont toutefois pas eu le temps de savourer puisque dans la foulée, Diego Godin, également de la tête et sur un coup franc de Marcelo Brozovic, a alors égalisé (35e, 2-2). Le défenseur uruguayen n'est que le sixième joueur à marquer à la fois en finale de la Ligue des champions et en finale de la Ligue Europa, après Steven Gerrard, Hernan Crespo, Dmitri Alenichev, Allan Simonsen et Pedro. Lucas Ocampos (15e, 45e+1) aurait même peut-être pu aggraver la marque, mais il s'est heurté à chaque fois au portier adverse. Pas forcément au mieux de sa forme, l'Argentin a même fini par céder sa place, touché visiblement à un genou (71e).

Dans l'ensemble, ce second acte fut d'ailleurs bien moins spectaculaire que le premier. Mais peu après l'heure de jeu, le tournant du match est certainement intervenu lorsque Romelu Lukaku a alors manqué son duel face à Yassine Bounou (65e). Comme un symbole, c'est finalement Diego Carlos qui a offert la Ligue Europa aux siens. Après avoir entraîné le penalty (5e) puis après avoir été pris par Diego Godin (35e), l'ancien Nantais a inscrit le but libérateur, d'un splendide retourné acrobatique (74e, 3-2). Malgré une ultime tentative dangereuse d'Alexis Sanchez (82e), l'Inter Milan a fini par se rendre à l'évidence. Après 1991, 1994 et 1998, le club italien, à la recherche d'un premier trophée depuis 2011, ne remportera donc pas de quatrième C3. En revanche, une chose est sûre, cette toute première rencontre européenne entre les deux formations restera certainement dans les annales.

