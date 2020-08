LIGUE EUROPA - Manchester United s'avance vers les quarts de finale, où le club anglais retrouvera le FC Copenhague, comme l'un des principaux favoris de la compétition. Remporter cette compétition est un enjeu capital pour des Red Devils toujours tournés vers l'Europe. Et le meilleur moyen d'envoyer un message fort avant leur retour en Ligue des champions.

En matière d'Europe, Ole Gunnar Solskjaer sait de quoi il parle. Joueur, le Norvégien avait connu cette ivresse unique des grandes soirées européennes. C'est presque un euphémisme. Le "super sub" de Manchester United s'était mué en héros de l'une des finales les plus mémorables de l'histoire en 1999, quand les Red Devils avaient renversé le Bayern Munich en collant deux buts aux Bavarois dans le temps additionnel (2-1). Il avait marqué celui de la victoire. Il avait fait basculer le peuple mancunien dans la folie. Il avait pu mesurer ce que les joutes européennes représentent à Manchester.

L'Angleterre gardera éternellement son exception culturelle. Pour le fan anglais de base, l'Europe n'est qu'un objectif secondaire. Elle n'aura jamais vraiment la valeur de la Premier League. Manchester United n'échappe pas à ce contexte. Mais si un club d'outre-Manche parvient à s'en détacher plus qu'un autre, c'est certainement celui-là, même s'il y a match avec Liverpool. Cela se voit à la lecture de son palmarès. MU n'a pas autant de titres européens que les Reds (6 C1 et 3 C3). Mais il a gagné toutes les compétitions possibles sur le Vieux Continent, de la Ligue des champions (3 fois) à la Ligue Europa (1 fois) en passant par la défunte Coupe des Coupes (1 fois).

MU ne néglige jamais l'Europe

MU ne néglige rien quand il s'agit des compétitions européennes. Cela s'est senti sur la dernière décennie, et plus particulièrement dans la digestion si délicate du départ de Sir Alex Ferguson. Les Red Devils ont galéré en Premier League avec seulement deux podiums sur les sept dernières saisons. Mais ils ont toujours mis un point d'honneur à faire bonne figure en Coupe d'Europe malgré les déboires domestiques. Le titre en Ligue Europa en 2017 l'a prouvé. La qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions l'an passé, acquise au Parc des Princes face au PSG avec une équipe "C" (1-3), l'a rappelé.

Jamais Manchester United n'a disparu en phase de poules des compétitions européennes ces dernières saisons. Même avec un jeu souvent limité, MU a toujours taillé sa route vers les tours à élimination directe avec deux huitièmes, deux quarts et un titre sur l'ensemble des compétitions européennes qu'il a disputées sur les sept années écoulées. Son parcours en Ligue Europa cette saison confirme la règle. Manchester United a connu des hauts et des bas en 2019-20. Mais il a quand même frayé son chemin jusqu'aux quarts de finale de cette compétition.

Solskjaer : "Ce serait le meilleur moment de ma carrière"

Les Red Devils abordent la suite avec le statut parfois pesant de favori. Mais ils y sont habitués. Et ils peuvent compter sur Solskjaer pour l'assumer. Si un homme tient particulièrement à gagner cette Ligue Europa, c'est bien le technicien norvégien. Il y verrait presque une sensation plus forte que le triplé de 1999. "Je suis ambitieux, et l'un de mes rêves est de soulever le trophée en tant que manager de ce club, a-t-il insisté. Je dois ma carrière à ce club, donc gagner quelque chose en tant que manager serait le moment le plus fier de ma vie de footballeur. Ce serait la plus grande réussite. Soulever un trophée maintenant serait le meilleur moment de ma carrière."

Solskjaer a les moyens de ses ambitions. Manchester United a signé un retour tonitruant depuis le "restart" de la Premier League pour terminer à la troisième place du classement. Avec des progrès notables dans le jeu. Notamment au milieu où Paul Pogba, de retour de blessure, a trouvé un relais bénéfique en la personne de Bruno Fernandes pour hausser le niveau technique des Red Devils. Les effets positifs sont multiples. En particulier en attaque, où Anthony Martial et Marcus Rashford, bien mieux servis, affichent une forme étincelante et empilent les buts comme des perles.

Le double enjeu

C'est ce qui a permis aux Red Devils d'accrocher une place en Ligue des champions. Dans cette optique, remporter la Ligue Europa comporte un double enjeu, au-delà d'une ligne de plus sur le palmarès richissime des Red Devils. Accrocher ce titre sonnerait comme un aboutissement pour ce groupe qui a réussi à remettre Manchester United au premier plan. Mais de ce point de vue, la qualification pour la C1 ne suffit pas. "Certains joueurs peuvent se reposer sur leurs lauriers une fois qu'ils ont gagné quelque chose, mais en regardant ce groupe, cela signifierait que ce que nous faisons maintenant fonctionne", souligne Solskjaer.

Mais il y a plus. Car, quelque part, la prochaine campagne européenne des Manchester United commence ici, avec ce Final 8 de C3. Et elle doit poser les jalons d'une nouvelle ère glorieuse tant attendue à Old Trafford. "Tout est entre leurs mains, annonce Solskjaer. Ils savent qu'ils sont à Man Utd et que nous avons les ressources pour construire. Nous avons élaboré un plan en tant que club il y a 18 mois, lorsque j'ai rencontré Ed Woodward, et ce n'était pas une solution rapide. Nous voulons construire. Nous sommes allés en demi-finale de League Cup et de FA Cup et la prochaine étape est de dépasser cela. Ce serait un autre pas en avant pour cette équipe." Cette Ligue Europa n'est pas un bonus pour MU. Mais l'Europe ne l'a de toute façon jamais été pour ce club.

