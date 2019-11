Il faudra donc attendre encore deux semaines pour espérer assister à la première victoire d'une équipe française dans cette édition de la Ligue Europa. Comme Saint-Etienne plus tôt (0-0 face à La Gantoise), Rennes, déjà éliminé, en a été incapable lors de cette 5e journée, logiquement battu par le Celtic Glasgow (3-1) au Celtic Park. Le quatrième revers de suite dans cette phase de groupe pour les Bretons, toujours en crise.

Avec seulement deux victoires lors de ses quatorze derniers matches avant son déplacement dans ce que son coach avait décrit comme "une cathédrale du football", Rennes, qui n'avait plus rien à jouer, cherchait la rédemption et à enclencher un nouveau cycle face au mythe écossais ce jeudi. Il n'en a rien été, car les Bretons, privés notamment de M'baye Niang, Eduardo Camavinga ou Jérémy Morel, ont reçu une correction dans les grandes largeurs.

Hunou a sauvé l'honneur sur le tard

Malgré un début de match encourageant, ils ont vite été rattrapés par leurs lacunes du moment, très timides devant, inefficaces au pressing et surtout consternants en défense. Il a fallu à peine plus d'un quart d'heure aux joueurs de Neil Lennon pour prendre l'avantage, grâce à un but de Lewis Morgan (1-0, 21e). Sortis de leur torpeur à de rares moments par Romain Del Castillo (6e, 30e), les Rouge et Noir ont pu compter sur Edouard Mendy, qui a multiplié les parades (18e, 28e, 85e, 87e) pour empêcher son équipe de repartir les valises encore plus pleines d'Ecosse.

Insuffisant toutefois pour empêcher les locaux de faire le break juste avant la pause, sur une belle frappe du gauche du remuant Ryan Christie (2-0, 45e+1). Si la troupe de Julien Stéphan a failli se relancer dans le deuxième acte, le portier du Celtic Fraser Forster s'est montré infranchissable, d'abord sur une triple occasion des tricolores (57e), où Jordan Siebatcheu a trouvé le poteau, puis sur une frappe croisée de Faitout Maouassa (65e).

Ensuite, Glasgow a encore profité de l'apathie de la défense rennaise pour alourdir le score, grâce à une belle combinaison entre Michael Johnston, à la finition, et le Français Olivier Ntcham (3-0, 74e). Et dire que The Bhoys ont en plus composé sans leur buteur tricolore Odsonne Edouard… Le but d'Adrien Hunou de la tête en fin de partie reste anecdotique (3-1, 89e). Le Celtic Glasgow, qui a encore un peu plus enfoncé Rennes, a passé une soirée parfaite, puisque la victoire de la Lazio Rome face à Cluj (1-0) lui assure de terminer à la première place du groupe E.