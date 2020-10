Lille aura fort à faire, Nice a été mieux servi, aucun groupe de la mort n’est à signaler. Voilà dans les grandes lignes ce qu’il faut retenir du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue Europa, qui s’est déroulé vendredi à Nyon, au siège de l’UEFA. Le LOSC a hérité du Milan AC et du Celtic, tandis que Nice se frottera au Bayer Leverkusen dans un groupe a priori plus abordable. L’AS Rome, Arsenal ou encore Tottenham ne devraient pas rencontrer trop de difficultés.

Comme le Stade Rennais et l’Olympique de Marseille, qui étaient dans le chapeau 4 lors du tirage au sort de la Ligue des champions effectué jeudi, Lille et Nice se savaient exposés à de gros clients vendredi. Et comme eux, ils ont évité les pires tirages imaginés. Pas d’Arsenal, de Tottenham, de Naples ou d’AS Rome au menu des Tricolores dans cette phase de poules, qui débutera le 22 octobre. Mais un tirage toutefois compliqué pour le LOSC de Christophe Galtier.

Dans ce groupe H figurera également le Celtic FC, champion d’Ecosse en titre, et le Sparta Prague, leader du championnat tchèque. Le club écossais avait notamment battu Rennes en phases de poules de C3 la saison dernière. Pour l’OGC Nice, ce sera a priori plus abordable. Mais les Aiglons auront fort à faire face au Bayer Leverkusen, qui n’avait terminé qu’à trois points du podium et six unités de la deuxième place la saison dernière, en Bundesliga.