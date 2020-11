Lille affrontait ce jeudi un géant à 347 matches de Coupe d'Europe. Milan, le grand Milan devrait-on écrire, n'a pourtant pas pesé bien lourd face à la fougue lilloise (0-3). La victoire du LOSC est une chose mais c'est l'immense déflagration qu'a subi San Siro ce jeudi qui restera d'abord dans les mémoires. Jamais l'AC Milan n'avait subi un revers aussi sévère sur sa pelouse au cours de sa si riche et si glorieuse historique européenne. Perdre de trois buts d'écart, c'est une grande première. Voilà pour les bouquins d'histoire.

Mais cette défaite, pour ne pas dire humiliation, stoppe aussi la plus belle série en cours parmi les principaux championnats européens. Milan n'avait plus perdu depuis le 8 mars dernier soit 24 matches sans défaite. Désormais seuls Lille et Sassuolo sont invaincus depuis le début du nouvel exercice parmi les cinq grands championnats. Mais le LOSC est la seule formation engagée en Europe à ne pas avoir connu le goût de la défaite en douze sorties.