Comme lors de la première semaine européenne de la saison, Lille a encore sauvé le bilan des clubs français. Comme il y a deux semaines, le club nordiste l’a fait grâce à un triplé de Yusuf Yazici. Mais cette fois, la formation de Christophe Galtier a fait bien plus que ça : elle a marqué l’histoire. Le LOSC a en effet infligé au Milan la plus large défaite de son histoire à San Siro sur la scène continentale. Quatorze ans après, il s’est par ailleurs succédé à lui-même en devenant la deuxième équipe française à s’imposer sur cette pelouse.

Et le pire, ou le mieux - selon où on se place – c’est que l'addition aurait pu être bien plus lourde tant les situations franches se sont multipliées en fin de rencontre. Les hommes de Stefano Pioli, eux, n’ont jamais trouvé la clé. Et toujours manqué d’idées. Zlatan Ibrahimovic, très peu influent, aurait pu égaliser sur coup franc (25e). Mais Mike Maignan a fait le job dans sa cage et le géant suédois a cédé sa place dès l’heure de jeu. Le symbole d’une soirée raté des Italiens. Vendredi matin, c’est bien Lille qui se lèvera dans la peau d’une formation toujours invaincue cette saison.