Battu jeudi soir sur la pelouse du Celtic Glasgow (2-3), le LOSC termine deuxième de son groupe derrière l'AC Milan. Les Dogues, seuls représentants français en seizièmes de finale, pourraient affronter du lourd au prochain tour : AS Rome, Arsenal ou Naples. Sans compter certains reversés de Ligue des champions, Manchester United ou l'Ajax Amsterdam, qui avait causé du tort aux Nordistes la saison passée en C1 (deux défaites : 0-2 à domicile et 0-3 aux Pays-Bas).

Les quatre autres grands championnats ont réalisé un sans-faute. L'Angleterre (Arsenal, Leicester, Tottenham sans oublier Manchester United reversé de C1), l'Italie (Roma, Naples et Milan AC), l'Allemagne (Hoffenheim et Leverkusen), et l'Espagne (Villarreal et Grenade) se présenteront en position de force dans ces seizièmes de finale.