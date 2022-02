Ligue Europa

L'Ol et l'AS Monaco ont tous les deux fini premiers de leur groupe en phase de poules, et ne peuvent pas s'affronter à ce stade de la compétition. Ils seront opposés à un vainqueur de barrages, conclus jeudi soir . Le tirage s'annonce compliqué, même s'il faudra surtout éviter les épouvantails Barcelone et Leipzig.