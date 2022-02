Il se souviendra de cette soirée. Auteur du but égalisateur du Barça contre Naples (1-1) en barrage de Ligue Europa, Ferran Torres s'est aussi illustré par une grande maladresse devant la cage adverse, qui l'a fait fondre en larmes à l'issue de la rencontre. Mais c'est un autre détail qui a attiré l'attention des observateurs, celui de son maillot vierge à l'avant.

Sans le logo du FC Barcelone ni la virgule de l'équipementier Nike du club catalan, le maillot de l'international espagnol a fait réagir les internautes, qui n'ont pas manqué de souligner le manque d'organisation des Blaugrana. Cette anomalie est le résultat d'un changement de maillot de Torres à la mi-temps, car celui qu'il portait lors de la première période était normal. Une erreur de préparation qui a coûté cher au Barça en visibilité, car le joueur s'est clairement démarqué dans la rencontre.

Le maillot du Barça pèse quelques kilos de plus

Avec un but et de nombreuses situation vendangées, le joueur de 21 ans recruté pour 55 millions d'euros à l'hiver a craqué sous la pression au coup de sifflet final, déçu de son manque d'efficacité. En larmes, l'ailier a été réconforté par ses coéquipiers, puis par son coach Xavi en conférence de presse : "C'est aussi arrivé à Suárez lors de ses premiers matchs, le maillot du Barça pèse quelques kilos de plus. Je suis ravi d'avoir Ferran Torres, c'est une question de temps et de continuer à y croire, il sait qu'il a notre confiance totale. Cela ne l'affectera pas, il était énervé contre lui-même."

