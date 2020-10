L’absence de José Fonte, laissé au repos par son coach qui a préféré titulariser Adama Soumaoro pour la première fois cette saison, en charnière centrale, n’est sûrement pas étrangère à ce constat. Avec le ballon dans les pieds, les joueurs de Christophe Galtier ont d’abord eu du mal à progresser jusqu’au but de Scott Bain. Et lorsque les Nordistes, notamment sur coup de pied arrêté, y sont parvenus, il se sont heurtés au portier du Celtic (13e, 16e). Et à force de peiner offensivement, les Dogues ont pris le retour de bâton du Celtic de plein fouet.

Les Nordistes, au fond du seau à la pause après un penalty manqué par Jonathan David (41e), et la barre touchée par Botman (44e), ont eu le mérite de ne rien lâcher. Et ils sont revenus par Celik, trouvé seul dans la surface sur une déviation après un corner et qui a trompé Bain en plaçant son ballon dans un trou de souris au premier poteau (1-2, 67e). Une réaction qui a suivi les trois changements effectués par Galtier, remplaçant notamment un Jonathan Bamba en petite forme et faisant entrer Renato Sanches dans l’entrejeu.