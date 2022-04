Ligue Europa

Ce OL - West Ham a eu des airs de match de boxe. Les Lyonnais, dominants, ont placé un premier crochet au foie à la 5e minute avec le poteau de Toko Ekambi. Puis ont enchaîné avec quelques uppercuts sur une occasion cafouillée de Dembélé (10e) et une poignée de centres dangereux bien coupés par la défense des Hammers. Quelle erreur n'ont-ils pas fait de laisser les Londoniens dans les cordes, toujours en vie, sans finir le travail.

L'orage passé, le premier coup sur les têtes lyonnaise est venu de nulle part. Ou plutôt d'un corner. À la 38e, Dawson a coupé au premier poteau le coup de patte de Fornals. Chancelants, les Gones ont baissé leur garde quelques minutes, la punition est arrivée tout de suite. À la 44e, Declan Rice a récupéré un ballon mal dégagé par la défense et allumé une mèche à l'entrée de la surface. L'OL était K-O debout.

Pas de chance...

La pause entre les deux rounds n'y a rien fait. Au retour des vestiaires, les hommes de Peter Bosz reprenaient immédiatement la foudre. Trois minutes que les 22 boxeurs étaient revenus sur la pelouse que Bowen, bien lancé par la patte de Fornals (encore lui) éteignait définitivement les espoirs de tout un stade.

Pourtant, l'entraîneur lyonnais s'est refusé, après la rencontre, à tout commentaire désobligeant envers ses joueurs. Quitte à batailler avec les questions des journalistes au micro de RMC Sport. Quand on lui a demandé si ses joueurs ont baissé les bras au fil du match, il a laissé exploser sa frustration : "Arrête là ce n'est pas du tout vrai. Tu parles comme ça parce qu'il y a eu 3-0, a fulminé le Néerlandais. Si on avait marqué (dans les 30 premières minutes, ndlr) tout le monde aurait dit 'waouh', quel match de l'OL. Les trois buts sont des erreurs mais il ne faut pas dire que les joueurs ont lâché. A la mi-temps, ils étaient tous dedans."

Le technicien a même assuré avoir apprécié le début de rencontre proposé par ses joueurs : "C'est dommage parce que le match à Londres (1-1) on a bien fait, aujourd'hui on a très bien démarré. On n'a pas eu de chance avec Karl (Toko Ekambi) qui touche le poteau. On a deux occasions après, à ce niveau-là il faut marquer." Une défaite cuisante qui, selon lui, ne remet pas en cause sa place sur le banc de l'OL. "Je ne crains pas du tout pour mon avenir", a-t-il résumé.

Une saison à terminer

"C'est normal que les supporters soient déçus, car on ne fait pas une bonne saison en Championnat et là, on a manqué l'occasion de faire quelque chose." a commenté Jason Denayer après la rencontre, en référence aux supporters qui ont tenté de faire irruption sur la pelouse au coup de sifflet final. Pour autant, la saison n'est pas finie aux yeux des Lyonnais, qui peuvent encore mathématiquement accrocher l'Europe (10e à 5 points de la 4e place). "Tant que c'est mathématiquement possible, on est obligés d'y croire, de tout donner et tout tenter..." a poursuivi le défenseur belge.

Des propos qui ont trouvé écho chez Toko Ekambi : "La voie la plus simple reste le Championnat pour revenir en Europe. On va donc faire le maximum vu que c'est la seule possibilité aujourd'hui. Il nous reste sept matches", a analysé l'attaquant des Gones. Mais au vu de la claque reçue ce jeudi soir et des tensions qui s'installent chez les ultras, que la route semble dure. Les prochains matches, si les résultats ne sont pas bons, pourraient la transformer en chemin de croix.

