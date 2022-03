Décidément, il fallait être en forme olympique pour continuer à alimenter le rêve européen chez les clubs français cette semaine. Comme l'OM et sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue Europa Conférence un peu plus tôt dans la soirée, l'Olympique Lyonnais s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue Europa 2021-2022 en obtenant le match nul à domicile face au FC Porto (1-1). Reversé dans la C3 en tant que troisième de sa poule de Ligue des Champions, les Dragons ne sont pas parvenus à remonter leur retard d'un but du match aller, malgré une énorme occasion de Vitinha dans le temps additionnel. Pour l'OL, remporter la Ligue Europa devient un objectif prioritaire en vue de la qualification en C1 pour l'exercice 2022-2023.