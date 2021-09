L’Olympique Lyonnais a réalisé le match attendu. Face au Brøndby IF, l’équipe de Peter Bosz s’est imposée avec la manière, dans ce match du groupe A de la Ligue Europa (3-0). De quoi préparer sereinement le derby de dimanche face à l’AS Saint-Étienne : leurs adversaires danois n’ont pas cadré un seul tir au Groupama Stadium. Déjà buteur à Glasgow contre les Rangers il y a quinze jours, Karl Toko Ekambi a signé un doublé ce jeudi soir. Auteur d’une prestation très aboutie, Houssem Aouar a marqué son premier but de la saison en fin de rencontre.

L’OL muet en première période

Face à une équipe du Brøndby IF positionnée très bas dès l’entame de match, les Gones ont d’abord manqué d’efficacité dans un premier temps. Xherdan Shaqiri était le premier à tenter sa chance du gauche, mais son tir du gauche était trop croisé (9e). Après une occasion pour Houssem Aouar, mis en échec par le jeune gardien Mads Hermansen à l’entrée du petit rectangle (20e), Lucas Paquetá a lui trouvé le poteau danois sur sa route après une jolie frappe du gauche (27e). L’ancien milieu de terrain du Flamengo n’avait pas davantage de réussite sur sa reprise de la tête décroisée au cœur de la surface, après un bon centre de Léo Dubois (44e).

Xherdan Shaqiri lors de Lyon-Bröndby en Ligue Europa. Crédit: Getty Images

Toko Ekambi toujours aussi précieux

Malgré le score nul et vierge, Les hommes de Niels Frederiksen ont montré quelques signes de fébrilité avant la pause. Qui se sont confirmés à l’heure de jeu : sur une passe lobée de Thiago Mendes, Lucas Paquetá a remis de la tête devant des buts désertés par Hermansen. Karl Toko Ekambi a donc pu conclure de près (1-0, 64e). Déstabilisés par ce but lyonnais, les Danois ont très vite plié de nouveau. Après un joli enchainement de dribbles sur le côté droit, Rayan Cherki a pu centrer en retrait pour Toko Ekambi et le but du break (2-0, 71e).

Décidément intenable, l’attaquant international camerounais a offert le dernier but de la rencontre à Houssem Aouar en fin de match, après un centre repris de la tête par le milieu lyonnais (3-0, 86e). La copie est donc plus que propre pour les Rhodaniens après deux matches, alors que le Sparta Prague a battu les Glasgow Rangers dans le même temps (1-0). Les coéquipiers d’Houssem Aouar et d’Anthony Lopes peuvent donc se rendre la tête haute dans le Forez dimanche pour y affronter l’ennemi héréditaire vert, l’AS Saint-Étienne.

