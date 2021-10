l'usage d'engins pyrotechniques, le lancement d'objet et le blocage de passages", une amende de 8000 euros a également été infligée. L'OM peut faire appel de cette décision de l'UEFA. L'Olympique de Marseille était dans l'attente de sa sanction après les débordements survenus lors du match face Galatasaray (0-0) le 30 septembre dernier. Depuis ce vendredi, la sanction est connue. Comme révélé par L'Equipe , l'UEFA a décrété la fermeture de la tribune Nord de l'Orange Vélodrome pour la rencontre face à la Lazio Rome, prévue le 4 novembre prochain. Pour "", une amende de 8000 euros a également été infligée. L'OM peut faire appel de cette décision de l'UEFA.

Longoria écrit à ses supporters

Pour rappel, la rencontre avait été interrompue pendant une dizaine de minutes pour des échauffourées entre supporters marseillais et turcs. Alors que l'OM reçoit le PSG ce week-end, Pablo Longoria, le président marseillais, a envoyé une lettre à ses supporters. "Ce dimanche, nous allons encore vivre un très grand moment d’émotion et j’espère aussi un grand moment de football, écrit-il. Malheureusement, ce début de saison a aussi été marqué par des incidents qui ternissent l’image du football un peu partout en France. Je sais que beaucoup d’observateurs auront les yeux rivés sur vous, sur nous. Ce match est donc l’occasion de montrer au monde entier à quel point notre stade est beau, à quel point vos tifos et vos chants peuvent sublimer ces instants."

"S’il devait arriver le moindre incident, nous pourrions être très sévèrement sanctionnés, prévient Pablo Longoria. La semaine dernière une simple boulette de papier jetée sur le terrain a incité l’arbitre à faire arrêter la rencontre. Dimanche prochain, l’arbitre n’hésitera pas à être tout aussi intransigeant à notre égard. Habitués des virages Nord et Sud, des tribunes Ganay et Jean Bouin, je vous demande à tous et sans distinction de tout faire pour convaincre et inciter vos adhérents, vos amis, vos collègues à participer de la plus belle des manières à ces instants."

