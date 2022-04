Le RB Leipzig a dû patienter longtemps avant de faire sauter le verrou défensif des Glasgow Rangers et s'imposer 1-0 jeudi en demi-finale aller de la Ligue Europa, un score minimal au vu des occasions du club allemand qui présage d'un retour compliqué la semaine prochaine en Ecosse. Dans une RB Arena qui semblait se résigner à un match nul, le latéral espagnol Angelino a inscrit le seul but de la partie d'une reprise de volée du gauche à la retombée d'un corner dégagé par la défense écossaise.

Ce but, son premier dans la compétition, est venu récompenser la domination jusque-là stérile des joueurs de Domenico Tedesco, illustrée par les échecs à répétition de Christopher Nkunku, poursuivi par la malchance. Leipzig, quatrième de la Bundesliga, s'était d'emblée installé dans la moitié de terrain des Ecossais, avec récupération haute du ballon sur les rares possessions des Rangers.

Ad

Nkunku a allumé la première

Ligue Europa Pourquoi la Ligue 1 va supporter Leipzig en C3 IL Y A UN JOUR

Il a fallu cependant attendre un quart d'heure de jeu pour que cette possession se transforme en première esquisse de situations devant les buts gardés par Allan McGregor, d'abord par Christopher Nkunku (16e), servi dans la surface mais trop lent à se mettre en position de tir, puis, moins de deux minutes plus tard, sur un raid de Konrad Laimer repris in extremis par Connor Goldson.

A la pause, la possession est allemande à 67% et Leipzig a tiré deux fois plus au but (4 contre 2), sans jamais trouver le cadre. Les Rangers, qui n'avaient plus évolué à un tel niveau européen depuis la saison 2007-08, quand ils avaient atteint la finale de la C3 (défaite 2-0 face au Zenit Saint-Pétersbourg), sont toujours dans la course. A la 53e, Nkunku a allumé la première mèche véritable d'une rencontre opposant deux équipes qui se croisaient pour la première fois. L'attaquant français, auteur d'un doublé lors du quart de finale retour contre l'Atalanta Bergame, déclenche une frappe puissante du droit à l'extérieur de la surface et contraint McGregor à repousser comme il le peut.

A la 70e, le joyau du RB, auteur de 30 buts cette saison toutes compétitions confondues, est tout près de trouver l'ouverture mais alors qu'il a effacé d'un crochet McGregor dans la surface, son tir en bout de course a fui le cadre. Huit minutes plus tard, sa tête au second poteau est passée une nouvelle fois au-dessus de la transversale. Mais la frappe victorieuse d'Angelino permet au RB Leipzig, dispensé de huitième de finale après la disqualification du Spartak Moscou en réaction à l'invasion russe de l'Ukraine et tombeur de l'Atalante Bergame en quart, d'accomplir un petit pas supplémentaire vers la première finale européenne de sa jeune histoire. Le match retour sera joué le jeudi 5 mai à Glasgow. La finale de la C3 est programmée le mercredi 18 mai à Séville, en Espagne.

Plus d'infos à suivre....

Ligue Europa Trapp, la revanche : "Ce que j'ai vécu ici en 2017 est oublié" 15/04/2022 À 03:48