Le FC Barcelone, éliminé de la Ligue des champions, a hérité de Naples en barrages de la Ligue Europa, compétition dans laquelle les Catalans ont été reversés. Après leur échec cuisant en phase de groupe de C1 (3e place), les Barcelonais, reversés dans la deuxième compétition européenne pour la première fois depuis 2003-2004, défieront donc les Italiens, au Camp Nou le 17 février pour le match aller, puis au stade Diego Armando Maradona le 24 pour le match retour.

C'est un tirage compliqué pour l'équipe de Xavi, contre les Napolitains, longtemps leaders de Serie A cette saison avant de connaître quelques semaines difficiles (ndlr : le club est actuelle 4e). Ce duel avait eu lieu en 8e de finale de Ligue des champions en 2020 : les Blaugrana s'étaient qualifiés avec une victoire (3-1) à domicile et un match nul (1-1) en Italie. En cas de victoire, le Barça rejoindrait les huitièmes de finale de cette compétition, un tour pour lequel huit formations victorieuses de leur groupe sont déjà qualifiées, comme Lyon, Monaco, West Ham ou encore Galatasaray.

Le tirage a réservé quelques belles affiches, avec un duel entre le FC Porto et la Lazio Rome, ou encore entre Leipzig et la Real Sociedad, actuel 6e de Liga. Le FC Séville, club le plus titré dans la compétition (6 sacres), affrontera le Dinamo Zagreb, tandis que le Borussia Dortmund a hérité des Glasgow Rangers.

Tirage au sort des barrages de la C3

Séville (ESP) - Dinamo Zagreb (CRO)

Atalanta (ITA) - Olympiakos (GRE)

Leipzig (ALL) - Real Sociedad (ESP)

Barcelone (ESP) - Naples (ITA)

Zenit Saint-Pétersbourg (RUS) - Betis Séville (ESP)

Dortmund (ALL) - Glasgow Rangers (ECO)

Sheriff Tiraspol (MOL) - Braga (POR)

Porto (POR) - Lazio Rome (ITA)

