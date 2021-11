1. William Saliba : 17/20

L'OM a trouvé le patron de sa défense. Quelques mois seulement après son arrivée, et à 20 ans seulement, rappelons-le, William Saliba s'est imposé comme une évidence, comme ce fut déjà le cas lors de ses débuts tonitruants à Saint-Etienne ou de son prêt à Nice en janvier. Si l'on excepte le déplacement à Angers, le jeune défenseur central a disputé l'intégralité des matches de l'OM et, lui, ne souffre ni de la concurrence ni du turnover imposé par le rythme infernal de ce début de saison. Sampaoli ne peut pas s'en passer et Saliba est le premier nom que couche le coach argentin sur ses feuilles de match. Souvent impeccable, parfois génial, il a notamment survolé le choc face au PSG à l'image de son duel gagné haut la main face à l'autre prodige de Bondy, Kylian Mbappé. Déjà le chouchou du Vélodrome.

Ad

Ligue Europa Sampaoli : "Ce match est plus vital encore que celui contre Galatasaray" IL Y A 8 HEURES

Ce qu'on dit de lui : "Physiquement, il gagne tous les duels, il est très rapide, très puissant. Et ce que les gens voient peut-être moins, c'est ce qu'il fait avec le ballon. C'est extraordinaire, il trouve de supers passes. C'est un joueur très important pour nous." (Mattéo Guendouzi, La Provence).

William Saliba impérial face à Kylian Mbappé lors du match OM-PSG. Crédit: Getty Images

2. Mattéo Guendouzi : 16/20

Avec sa crinière de feu, ses grands compas et ses courses vers l'avant, il a déjà conquis Marseille et le Vélodrome, charmés par la générosité de l'ancien Gunner. Son activité débordante met souvent l'OM dans le bon sens de la marche à l'image de sa passe décisive pour Ünder dimanche à Clermont. Tout passe par lui et il est le parfait trait d'union entre la défense et l'attaque. Il est le seul joueur de champ, avec Saliba et Peres, à ne pas avoir connu la moindre période de repos depuis le début de saison. Malgré son énorme activité, il semble inépuisable. Et, surtout, indispensable. Après une fin d'aventure ratée à Arsenal et une expérience très mitigée au Hertha Berlin, Guendouzi (3 buts, 2 passes décisives) prouve qu'il a le niveau pour porter l'OM.

Ce qu'on dit de lui : "Mattéo est un joueur qu'on a choisi pour sa façon très compétitive d'aborder le foot et la vie. On partage cette vision. Il a une véritable implication pour la compétition, il pense toujours au match. Il aime jouer, jouer pour jouer, et ça me plaît beaucoup, on ne voit pas ça si souvent." (Jorge Sampaoli)

Mattéo Guendouzi (OM) Crédit: Getty Images

3. Cengiz Ünder : 14/20

S'il ne tient plus son rythme du début de saison (quatre buts lors de ses cinq premiers matches), Ünder est la recrue qui a rapporté le plus de points à l'OM depuis le coup d'envoi de cet exercice. Unique buteur face à Clermont dimanche, le Turc a d'ores et déjà marqué plus de buts (5) lors de ses trois premiers mois à Marseille que lors de ses deux dernières saisons (4). Là-encore, le pari de relancer un joueur en perdition à Leicester et Rome est sur le point de réussir et ses frappes enroulées sont de petits délices. S'il doit travailler sa régularité, le Turc reste le joueur offensif le plus constant de l'OM derrière Payet. Bien sûr, il n'a pas encore pris la dimension de Florian Thauvin sur le côté droit de l'attaque mais ses débuts sèment de vraies promesses.

Ce qu'on dit de lui : "C'est un joueur fondamental pour nous qui donne beaucoup d'espace à l'équipe." (Jorge Sampaoli)

Cengiz Ünder, déjà très à l'aise avec l'OM Crédit: Getty Images

4. Luan Peres : 13/20

Lui aussi a la pleine confiance de Jorge Sampaoli. Après des débuts catastrophiques marqués par un but contre son camp, Peres s'est fait sa place et s'installe désormais comme un incontournable du onze olympien. Celui qui n'a pas raté un match depuis son arrivée à Marseille est le joueur le plus utilisé depuis le début de saison. L'ancien de Santos n'est pas toujours irréprochable comme face à Lens ou Lorient cette année. Souvent neutre dans un poste hybride, il a tout de même débloqué quelques situations grâce à la qualité de son pied gauche. Son adaptation est réussie même si ses débuts ne sont pas aussi flamboyants que ceux de Saliba ou Guendouzi.

Ce qu'on dit de lui : "C'est un garçon qui s'est adapté très vite au championnat et à l'équipe. Je le connais depuis Santos, mais il me surprend aussi. Actuellement, il a encore un autre niveau que celui qu'il avait à Santos. Je suis content pour lui, c'est un très bon défenseur et je compte sur lui pour la suite." (Jorge Sampaoli)

Luan Peres prend Bamba Dieng dans le bras, l'OM s'impose à Monaco (0-2) - Ligue 1, le 11 septembre 2021 Crédit: Imago

5. Pau Lopez : 12/20

Il a démarré dans l'ombre de Steve Mandanda mais ça n'a pas duré. Depuis la victoire à Monaco, le 11 septembre, il a mis le monument de l'OM sur le banc. Onze matches, huit buts encaissés, six clean sheets : le bilan strictement statistique est plutôt bon. Après des débuts très moyens, on le sent monter en puissance et en confiance. Depuis quatre matches, il enchaîne les parades décisives et sa bonne lecture de la profondeur, notamment face au PSG, reste une béquille précieuse. Reste un jeu au pied franchement médiocre qui ternit son bilan. Si son statut de numéro 1 semble acquis, l'ancien portier de la Roma n'a pas encore fait oublier Mandanda.

Ce qu'on dit de lui : "Il ne prend pas de buts, on est content pour lui. C’est un très bon gardien, un international. Pau, je n’ai même pas besoin d’en parler tellement il est fort." (Alvaro Gonzalez)

Pau Lopez n'a pas été décisif face au Lokomotiv Moscou en Ligue Europa Crédit: Getty Images

6. Amine Harit : 10/20

Après des débuts plutôt prometteurs (un but et une passe décisive pour ses deux premiers matches), Amine Harit tarde à retrouver son second souffle à Marseille. Il paie autant sa blessure aux adducteurs que sa préparation tronquée et son arrivée très tardive. L'ancien joyau de la Jonelière, qui n'a plus joué depuis le 3 octobre, n'est pas encore au maximum de ses capacités physiques et il joue pour le moment les seconds rôles dans un secteur offensif fourni.

Ce qu'on dit sur lui : "Il a une grande capacité d'élimination des adversaires par ses dribbles et ses passes, il peut nous apporter beaucoup sur ça. On est content qu'il soit avec nous." (Jorge Sampaoli)

Harit lors de Marseille - Galatasaray Crédit: Getty Images

7. Konrad De la Fuente : 10/20

Il a démarré très fort mais, depuis, il cale. La petite bombe du côté gauche de l'OM s'est désamorcée. Après avoir dévoré son aile, fait des différences énormes pour ses débuts en Ligue 1, l'ancien espoir du FC Barcelone court après sa meilleure forme. A 20 ans, et alors qu'il n'avait aucune expérience du haut niveau, quoi de plus normal. Désormais utilisé plus souvent comme joker que comme titulaire, l'Américain a perdu de la lucidité dans les derniers mètres même s'il est toujours aussi généreux dans ses efforts et percutant dans ses prises de balle.

Ce qu'on dit de lui : "Konrad est un jeune joueur avec peu d'expérience. Il a beaucoup joué avec le Barça B. Il a des qualités et des caractéristiques pour devenir important." (Jorge Sampaoli)

Cengiz Ünder et Konrad de la Fuente (Olympique de Marseille) Crédit: Imago

8. Gerson : 7/20

Quinze millions d'euros hors bonus : Gerson fut, de loin, le plus gros investissement marseillais de l'été. Mais le Brésilien est aussi la recrue la plus décevante. La priorité de Sampaoli n'a pas encore trouvé sa place sur le terrain. Baladé à différents postes (relayeur gauche ou droit, piston gauche, meneur axial), il brille par sa nonchalance. Si son potentiel est certain, il ralentit le jeu et se retrouve trop souvent dos au jeu. Gerson n'est pas dans le ton de cette équipe qui se donne corps et âme tous les trois jours. Lui semble jouer avec le frein à main.

Ce qu'on dit de lui : "Pour nous, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs hauteurs. On doit le valoriser plus rapidement pour qu'il fasse les différences qu'on attend et c'est pour cela qu'on doit attendre plus d'un joueur comme Gerson." (Jorge Sampaoli)

Gerson (Marseille) face au Lokomotiv Moscou Crédit: Getty Images

Ligue Europa Les supporters de la Lazio interdits de déplacement à Marseille 01/11/2021 À 21:41