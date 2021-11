On a réussi à jouer sans peur, mais dans ce tournoi, nous n'avons pas eu beaucoup de chance, a assez bien résumé Jorge Sampaoli. La justice dans le football n'existe pas vraiment. On a été à la hauteur pendant ces quatre matches, avec du courage et de la personnalité." Cette saison, Marseille en Coupe d'Europe, c'est un peu l'histoire sans fin. L'OM domine mais l'OM ne gagne pas. Jamais. Quatre nuls au goût amer qui placent Marseille, troisième, dans une position indélicate. Ce jeudi, comme lors de chacune de leur sortie européenne hormis peut-être le déplacement à Rome (0-0), les Phocéens ont achevé la rencontre face à la Lazio (2-2) avec une tonne de regrets . ", a assez bien résumé Jorge Sampaoli.

Le constat est toujours le même : "On mérite mieux", a diagnostiqué Valentin Rongier sur les antennes de W9. "On a de la frustration, a réagi Dimitri Payet. On a mis les ingrédients qu'il fallait pour être à la hauteur. Contre la Lazio, sur les deux matches, on fait deux nuls mais aux points, on est devant." Voilà qui fait une belle jambe aux Marseillais, eux qui n'ont plus leur destin en main à deux journées de la fin. Le vrai regret du soir reste ces deux buts concédés bêtement. Car ce jeudi, l'OM avait enfin concrétisé ses belles intentions. Mais deux erreurs individuelles ont plombé le scenario.

Deux erreurs fatales

"On est très déçus de la façon dont ils ont marqué les deux buts, a résumé Mattéo Guendouzi. On méritait les trois points mais on leur a donné deux buts parce qu'ils n'ont rien eu." Le premier, concédé juste avant la pause, a mis "un coup derrière la tête" aux Marseillais selon les mots de Payet. A l'issue d'une première période ultra-dominée, l'OM a laissé revenir des Italiens cliniques sur un contre malheureux de William Saliba et un alignement douteux de Valentin Rongier.

A la sortie des vestiaires, rebelote. Une passe peu appliquée de l'ancien Nantais échappe complètement à l'ancien Stéphanois, coupable d'un vrai trou d'air. Et Immobile, totalement contre le cours de la rencontre, éteint le Vélodrome. "On paie cash les deux erreurs", a tranché le capitaine Payet. Oui, les Phocéens peuvent aussi s'en prendre à eux-même malgré leur emballante prestation. Au fond, c'est Maurizio Sarri, le coach des Napolitains, qui fait la meilleure analyse du parcours européen marseillais : "Je pense que l'OM est l'adversaire le plus difficile à affronter dans ce groupe. Mais au classement, c'est Galatasaray qui est devant." Voilà qui ne consolera pas l'OM mais qui nourrira plutôt sa frustration.

