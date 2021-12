Un nul sans grande saveur pour conclure. Déjà qualifié et assuré d'être premier du groupe B, Monaco a été accroché sur la pelouse de Sturm Graz jeudi soir (1-1), lors de la dernière journée de la phase de poules de la Ligue Europa. Trois victoires, trois matches nuls : l'ASM termine invaincue grâce à l'égalisation de Kevin Volland à la demi-heure de jeu, alors que les habituels remplaçants n'ont pas vraiment bousculé la hiérarchie. Prochaine étape, un déplacement au Parc des Princes dimanche soir.

On ne se souviendra pas très longtemps de ce déplacement de l'AS Monaco en terre autrichienne. Ce qu'on retiendra sur la durée, en revanche, c'est que le club de la Principauté n'a pas perdu la moindre rencontre dans cette phase de poules, tout comme l'Olympique Lyonnais par ailleurs. Une invincibilité bonne à prendre pour l'indice UEFA et la dynamique globale de l'ASM, qui affrontera le PSG dimanche soir, dans le choc du week-end en Ligue 1.

Des remplaçants pas convaincants

Si Monaco est revenu d'Autriche avec un point, c'est grâce à Kévin Volland. L'attaquant allemand, qui avait touché la barre sur un corner d'Aleksandar Golovin (9e), a conclu en deux temps… un corner de Golovin, du droit (1-1, 30e). Il fallait bien cela, puisque les hommes de Niko Kovac avaient été pris de cours en début de match, sur un penalty concédé – pour une main – par Strahinja Pavlovic et transformé par Jakob Jantscher (1-0, 6e). Le retard à rattraper aurait pu être plus conséquent encore si Manprit Sarkaria avait mieux géré son face à face avec Radoslaw Majecki (11e), pas toujours très serein dans son but.

Pas plus que sa charnière Pavlovic-Matsima, loin de respirer la tranquillité. Plus globalement, les habituels remplaçants n'ont pas marqué beaucoup de points jeudi. Devant, le jeune Wilson Isidor n'a rien montré en première période, avant de gâcher un face à face (58e) et un bon service de Myron Boadu (66e) au retour des vestiaires. Boadu, qui, entré à la pause, a eu le mérite de secouer le cocotier, avant de voir un but lui être refusé pour hors-jeu (88e). Quatre minutes plus tard, Kelvin Yeboah manquait la balle de match face à Majecki (92e) dans un match qui, à l'œil, a semblé équilibré. Mais qui s'est terminé avec un bilan de 23 tirs à 9 pour les Autrichiens.

