Malgré des prestations très satisfaisantes, Kurt Zouma et Alphonse Areola vivent une saison en demi-teinte à West Ham, avec des déboires extra-sportifs pour le défenseur et un temps de jeu limité pour le gardien, attendu contre Lyon jeudi (21h) en quart de finale aller de Ligue Europa.

Les deux joueurs s'étaient rejoints cet été chez les Hammers, avec de l'ambition : le club avait fini 6e du championnat la saison passée, à 2 points seulement de Chelsea et d'une qualification en Ligue des champions. Quelques mois plus tard, le bilan est plus mitigé, même si pour Kurt Zouma, tout avait bien commencé.

Venir ici m'a permis de jouer davantage

Cible prioritaire de David Moyes pour solidifier sa défense, le défenseur n'avait signé qu'en toute fin de mercato pour un peu plus de 30 millions d'euros, en provenance de Chelsea. Quitter les Blues, tout juste auréolés d'un titre continental, pouvait ressembler à un pas en arrière dans la carrière du joueur de 27 ans. "Evidemment, j'étais dans une équipe qui marchait vraiment bien. Mais venir ici m'a permis de jouer davantage. C'est un club qui veut progresser et se développer et je veux faire partie de ce projet", avait-il rétorqué en septembre.

Il avait immédiatement fait impression, à l'image de son but - le seul de la saison, pour le moment - lors de la victoire (3-2) contre Liverpool, début novembre. Mais la suite s'est un peu gâtée avec une blessure qui l'a éloigné un gros mois des terrains lors de la période intense et cruciale des fêtes de fin d'année, et surtout avec ses déboires extra-sportifs. La publication, début février, d'une vidéo où il frappait son chat a scandalisé l'Angleterre et la France, et le fait que son club a continué à l'aligner a été vu comme une forme d'impunité qui s'est retournée contre le joueur.

Lâché par l'équipementier Adidas, conspué dans tous les stades du pays, non-convoqué en sélection en mars, Kurt Zouma est pourtant resté un élément incontournable dans une équipe toujours en course pour une qualification européenne avec sa 6e place au classement.

Alphonse Aréola sous le maillot de West Ham lors de la saison 2021-2022. Crédit: Getty Images

Pour Alphonse Areola aussi, mais pour des raisons très différentes, cette saison chez les Hammers a un arrière-goût frustrant. Malgré la relégation de son ancien club de Fulham, il avait rebondi dans la capitale anglaise grâce à ses belles prestations avec les Cottagers, toujours en prêt du PSG. Le défi semblait d'autant plus intéressant que tout le monde s'attendait à le voir supplanter Lukasz Fabianski qui aura 37 ans le 18 avril.

Mais depuis son arrivée, le Polonais a gommé les erreurs qui coûtaient parfois cher à West Ham, ne laissant au Français que les matches de coupe. Lukasz Fabianski vient même d'être prolongé pour une saison de plus. "Je pense que Lukasz a été aiguillonné par Alphonse qui a été vraiment bon pour nous sur les matches européens ou en coupes", avait d'ailleurs récemment estimé David Moyes.

Un duel West Ham-Fulham pour Areola ?

Avec quatre matches sur sept sans prendre de but et 82,6% de tirs arrêtés en C3, il est vrai que la place en quart de finale des Londonniens doit beaucoup à Alphonse Areola. Mais c'est une bien maigre consolation pour le joueur de 29 ans qui ne semble toujours pas parti pour trouver une place durable de titulaire. Avec seulement une année de contrat avec le PSG où il n'est pas attendu, son avenir pourrait cependant encore se situer à Londres.

West Ham a une option d'achat à 13,5 millions d'euros et même une autre pour prolonger d'un an son prêt, jusqu'à ce qu'il soit libre de s'engager gratuitement, a indiqué la presse anglaise. Et Fulham, sur le point de remonter dans l'élite, serait prêt à proposer 18 millions d'euros au PSG pour le faire revenir de façon permanente dès cet été...

