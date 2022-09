L'Europe ne sourit pas toujours au FC Nantes au cours de cette saison 2022-2023. Après un succès convaincant contre l'Olympiakos lors de la première journée de la Ligue Europa, les hommes d'Antoine Kombouaré ont lourdement chuté sur la pelouse du Qarabag FK (3-0). Dos à dos à la pause, les deux équipes se sont départagées au cours d'une deuxième période où l'instabilité défensive des Canaris est apparue au premier plan. Dans ce groupe G, les Azéris sont revenus à hauteur de leurs adversaires du soir avec trois points logiquement gagnés, et Fribourg a vaincu l'Olympiakos en Grèce (0-3) pour s'installer seul en tête de la poule. Pour Nantes, la réception de Lens ce week-end doit servir pour réagir.

Le stade Tofiq-Béhramov avait l'image d'un bourbier pour Nantes sur le papier. Dans les faits, cela s'est vérifié. Bien en place, les Azéris ont gardé leur cage inviolée malgré plusieurs tentatives de Moses Simon en première période (14e, 27e), mais Shahrudin Mahammadaliyev a sorti deux parades solides pour mettre l'ailier nigérian en échec.

Nantes a pris l'eau en deuxième période

De l'autre côté du terrain, Alban Lafont s'est illustré sur un ballon piqué d'Owusu Kwabena (36e) et une tête de Badavi Huseynov (41e) en première période. Mais lors du deuxième acte, le portier n'a rien pu faire face à la perméabilité de sa défense.

Rapidement dépassé, Nicolas Pallois a subi la vitesse de Kwabena, assez agile pour ouvrir le score d'un plat du pied (60e, 1-0). Mise à mal, la défense nantaise a subi les offensives adverses comme une tempête incessante. De manière très logique, Qarabag a doublé la mise grâce à Abdellah Zoubir, bien servi par le virevoltant Kady (65e, 2-0).

Dans le creux de la vague et dominé dans la possession du ballon, Nantes a définitivement capitulé sur une frappe lointaine de Marko Jankovic (72e, 3-0) et a abandonné par la même occasion l'ambition de revenir avec un résultat positif d'Azerbaïdjan. Contre le Racing Club de Lens, il faudra être autrement plus compétitif à La Beaujoire...

