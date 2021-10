France Football (à paraître samedi), l'international argentin du PSG a livré son sentiment avant l'élection du Ballon d'Or 2021. Lionel Messi va-t-il remporter son septième Ballon d'Or cette année ? Pour le savoir, le rendez-vous est donné le 29 novembre prochain. En attendant, la liste des 30 nommés a été dévoilée ce vendredi soir, où figure bien évidemment l'Argentin. Karim Benzema, Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo, Jorginho... Les candidats sont nombreux après une année sans lauréat . Dans un entretien accordé à(à paraître samedi), l'international argentin du PSG a livré son sentiment avant l'élection du Ballon d'Or 2021.

Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids

Premier League Fin de quarantaine pour Kanté, de retour à l'entraînement IL Y A UNE HEURE

"J'ai deux joueurs dans mon équipe pour lesquels je voterais comme Neymar et Kylian Mbappé, a-t-il confié. Après, il y a des joueurs au niveau individuel qui ont fait une grosse saison, comme (Robert) Lewandowski. (Karim) Benzema aussi a fait une grande année au niveau individuel. C'est difficile à dire car ce que tu as fait au niveau collectif compte beaucoup pour le Ballon d'Or. Dernièrement, les titres ont beaucoup de poids. Les années précédentes, on cherchait plus le meilleur joueur de l'année."

Vainqueur notamment de la Ligue des champions avec Chelsea et de l'Euro 2020 avec l'Italie, Jorginho pourrait également avoir son mot à dire.

Qualifications Euro Espoirs 2023 Un festival offensif et les Bleuets retrouvent des couleurs IL Y A 2 HEURES