Les Parisiens bouclent leur tournée nipponne par une démonstration. Les joueurs de Christophe Galtier se sont offert une large victoire sur le Gamba Osaka, lundi, à Suita (6-2) après celles sur le Kawasaki Frontale (2-1) et les Urawa Red Diamonds (3-0). Pablo Sarabia, Nuno Mendes, Leo Messi et Kylian Mbappé ont marqué, Neymar a signé un doublé mais Paris, pas totalement serein en défense, a tout de même encaissé deux buts.

Sans Mbappé au coup d'envoi mais avec Messi en meneur de jeu derrière Neymar et Sarabia, le PSG a d'abord dû se sortir du pressing enclenché par le 16e du championnat japonais (sur 18 équipes). Il a ensuite confisqué le ballon et commencé à déployer sa puissance offensive. Cependant, La Pulga et ses partenaires ont manqué de réalisme face à un Masaaki Higashiguchi, très costaud devant sa cage (4e, 15e, 20e, 27e).

Après une nouvelle parade gardien du Gamba face à Messi, Sarabia a cependant suivi et trouvé la faille facilement de près (1-0, 28e). L'Espagnol a ainsi confirmé sa bonne forme de l'été. Neymar s'est également montré en jambes et a obtenu puis transformé un penalty (2-0, 32e). Sauf que le PSG s'est subitement relâché et Keisuke Kurokawa en a profité pour réduire le score dans la foulée (2-1, 34e). Nuno Mendes, bien décalé par son compatriote Vitinha (3-1, 37e) puis Messi, servi sur un plateau par Neymar (4-1, 39e) ont permis aux visiteurs de virer largement en tête à la pause.

