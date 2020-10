Adrien Rabiot rejoindra le rassemblement des Bleus plus tard que tout le monde. Considéré comme cas contact et contraint de respecter le protocole sanitaire imposé en Italie, le milieu de terrain de la Juventus est d'ores et déjà forfait pour le match amical opposant la France à l'Ukraine, ce mercredi, a annoncé Didier Deschamps en conférence de presse. Le joueur est à l'isolement comme d'autres de ses partenaires de la Juventus.