MATCHES AMICAUX - Avec une équipe très largement remaniée, le Paris Saint-Germain a battu Sochaux (1-0) mercredi au Parc des Princes. Thomas Tuchel a donné du temps de jeu à de nombreux réservistes à une semaine du rendez-vous avec l'Atalanta Bergame en quart de finale de la Ligue des champions.

Paris n'a pas eu à forcer son talent. Ce mercredi, dans le cadre de son dernier match amical avant la Ligue des champions, le PSG a battu Sochaux (1-0). Au Parc des Princes, Eric Maxim Choupo-Moting a été le seul buteur de la rencontre (15e). Dans une enceinte à huis clos, avec le ballon de la C1 et après cet ultime succès, le Paris Saint-Germain semble être fin prêt pour son quart de finale contre l'Atalanta Bergame, mercredi prochain (21h), dans le Final 8 de Lisbonne.

Avant ce rendez-vous capital, Thomas Tuchel avait décidé de laisser au repos la plupart de ses titulaires habituels, comme Neymar, Di Maria, Icardi, Marquinhos, Kehrer ou encore Thiago Silva, alors que Mbappé, Kurzawa et Verratti étaient forfait. Dans l'optique d'éviter toute éventuelle nouvelle blessure, le PSG, largement remanié avec notamment Loïc Mbe Soh et Arnaud Kalimuendo et le retour de Juan Bernat, n'a pas imprimé de vrai rythme dans cette rencontre de 80 minutes, avant toutefois de bénéficier d'un coup de pouce adverse. Après un dégagement trop puissant de Maxence Prévot sur Florentin Pogba, qui n'est alors pas parvenu à contrôler le ballon, Eric Maxim Choupo-Moting, qui traînait là, a pu tromper le portier sochalien (15e).

De nombreux jeunes Parisiens se sont montrés

Paris aurait même pu doubler la marque, mais cette fois, le dernier rempart adverse s'est interposé sur un penalty tiré par Leandro Paredes, qui a manqué de puissance (28e). Dans le second acte, le club de la capitale a alors entrepris une réelle montée en puissance, mais en face, Prévot est resté particulièrement vigilant, devant notamment Eric Maxim Choupo-Moting (52e) ou bien encore Idrissa Gueye, qui a terminé le match avec le brassard de capitaine (79e). En face, Sochaux a très souvent procédé en contre, mettant notamment plusieurs fois à contribution Keylor Navas, titulaire lors du premier acte avant d'être remplacé par Sergio Rico, mais sans parvenir finalement à trouver la faille.

En fin de rencontre, Thomas Tuchel a logiquement décidé de faire tourner, faisant ainsi entrer de tous jeunes joueurs, tels que Xavi Simons, El Chadaille Bitshiabu ou bien encore Edouard Michut. Désormais, le PSG peut se concentrer pleinement à l'Atalanta. Un grand rendez-vous qui se déroulera mercredi prochain (21h). D'ici là, Paris aura récupéré tous ses titulaires et un maximum de blessés.

