23e : la frappe à côté de Barella, servi par Brozovic ! Elle est beaucoup trop croisée.

21e : vilaine faute de Dumfries sur Toko-Ekambi. Carton jaune pour le joueur de l'Inter.

20e : Lopes qui n'a pas peur en plongeant au premier poteau devant Lukaku.

19e : encore une bonne combinaison lyonnaise, avec un une-deux entre Lacazette et Toko Ekambi. Ce dernier prend sa chance, mais il est gêné par D'Ambrosio.

17e : Tetê s'infiltre dans la surface, et centre à ras de terre en direction du premier poteau. Il ne trouve pas Lacazette, mais Onana.

17e : il y a du rythme en tout cas dans ce match. Les deux équipes ne jouent pas avec le frein à main.

15e : LA PARADE D'ONANA ! Quel missile de Tetê !

14e : centre long de la part de Dumfries, décalé par Barella après une récupération haute.

12e : D'Ambrosio tout proche de marquer à la réception du coup franc ! Heureusement qu'il y a la bonne défense de Tagliafico ! Corner qui ne donne rien pour l'Inter.

11e : les esprits s'échauffent un peu après un tacle autoritaire de Lepenant sur Dimarco. L'arbitre siffle une faute.

9e : Lacazette accroché par Dumfries dans la surface, à la réception d'un centre de Tetê ! L'arbitre ne siffle rien et l'attaquant lyonnais préfère en sourire...

7e : le coup franc bien enroulé par Paqueta ! Il passe à côté de la cage d'Onana.

6e : l'échange entre Lacazette et Tetê dans l'axe et dans un petit périmètre ! Les Lyonnais jouent vraiment bien dans ce début de match. Ils obtiennent un bon coup franc, excentré sur la droite.

4e : oh le centre de Tetê depuis le couloir droit. La défense de l'Inter dégage en catastrophe dans l'axe et, derrière, Tagliafico commet la faute.

3e : la tête de Lukaku ! Sur un centre de Dumfries, Lukaku s'impose dans les airs face à Mendes. Mais sa tentative est trop sur Lopes.

2e : longue phase de possession lyonnaise. Les hommes de Bosz font tourner le ballon en se montrant très patient.

1ère : c'est parti pour ce match !

Entrée des 22 acteurs sur la pelouse.

De son côté, l'Inter ne reprendra son championnat que le 13 août. Il leur restera encore un match de préparation après l'OL.

Dernier match de préparation pour l'OL, qui affrontera Ajaccio vendredi prochain, pour le coup d'envoi de la saison 2022/2023 de Ligue 1. Les Lyonnais restent sur une victoire face à Feyenoord.

Et voici celle de l'Inter : Onana, Bastoni, de Vrij, Dumfries, Dimarco, D'Ambrosio, Calhanoglu, Barella, Brozovic, Martinez et Lukaku.

On commence par la composition de l'OL : Lopes, Gusto, Mendes, Lukeba, Tagliafico, Lepenant, Aouar, Paqueta, Tetê, Toko-Ekambi et Lacazette.

Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport pour suivre en direct et en intégralité le match amical entre l'Inter Milan et l'Olympique Lyonnais. Coup d'envoi prévu à 20h30.

