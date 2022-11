Corinne Diacre et les Bleues terminent l’année 2022 avec le sourire. Pour leur dernière rencontre de l’année, les coéquipières de Wendie Renard se sont imposées en match amical face à la Norvège, à Alicante (2-1). Dans une partie au rythme très modéré, ce sont Kadidiatou Diani (22e) et Viviane Asseyi, entrée en seconde période (83e) qui ont marqué pour les Bleues. Sophie Haug, l’attaquante norvégienne de la Roma avait égalisé au cœur de la première période (31e). La préparation des Bleues pour la Coupe du Monde 2023 en Australie et en Nouvelle-Zélande continuera dans 3 mois, avec le Tournoi de France en février.

Plus d'infos à suivre...

Ad

Matches amicaux Hamraoui, et maintenant le retour en équipe de France ? 02/11/2022 À 14:34