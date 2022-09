Neymar a été convoqué vendredi pour disputer les deux derniers matches amicaux du Brésil prévus en France avant le Mondial (20 novembre-18 décembre), au contraire de Gabriel Jesus et Coutinho, a annoncé le sélectionneur Tite. Le quintuple champion du monde s'apprête à disputer deux matches amicaux, contre le Ghana le 23 septembre au Havre, et face à la Tunisie le 27 septembre à Paris.

Pour ces occasions, Tite a choisi de retenir les deux cadres du PSG Neymar (74 buts en 119 sélections) et Marquinhos (4 buts en 69 sélections) ou encore l'ancien Lyonnais Lucas Paquetà (7 buts en 32 sélections), transféré à West Ham cet été, dans la liste des 26 joueurs. La Seleçao présentera une équipe de grande qualité, avec notamment les présences du joueur de Vinicius Jr, les deux nouvelles recrues de Manchester United Antony et Casemiro, auteurs d'un bon début de saison avec les Red Devils dans le Championnat d'Angleterre.

Tite a en revanche décidé de se passer de l'attaquant d'Arsenal Gabriel Jesus (56 sélections), qui s'est illustré en inscrivant trois buts avec le leader de la Premier League, et Philippe Coutinho (Aston Villa), cadre de la sélection avec 68 sélections et 21 réalisations. Au Mondial du Qatar, le Brésil affrontera le Cameroun, la Serbie et la Suisse dans le groupe G.

Liste des 26 sélectionnés

Gardiens : Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras).

Défenseurs : Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Seville), Marquinhos (PSG), Eder Militao (Real Madrid), Thiago Silva (Chelsea), Bremer (Juventus), Ibañez (Roma).

Milieux de terrain : Casemiro (Manchester United), Bruno Guimaraes (Newcastle), Fred (Manchester United), Fabinho (Liverpool), Lucas Paquetá (West Ham), Everton Ribeiro (Flamengo).

Attaquants : Antony (Manchester United), Firmino (Liverpool), Matheus Cunha (Atlético de Madrid), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcelone), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius Jr (Real Madrid).

