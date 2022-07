19e : Feyenoord 0-0 OL

Dans ce début de rencontre, Paqueta effectue beaucoup de retours défensifs. Le Brésilien fait beaucoup d'efforts physiques mais peine à se projeter vers l'avant.

17e : Feyenoord 0-0 OL

Benita est monté aux avant-postes et se retrouve dans la surface lyonnaise mais sur un centre venu de la gauche, le latéral est trop court pour reprendre de la tête au second poteau.

15e : Feyenoord 0-0 OL

C'est au tour de Feyenoord de garder un peu le ballon. Depuis quelques minutes, les Néerlandais font courir les Lyonnais sans se procurer d'occasion.

12e : Feyenoord 0-0 OL

Gusto fait un bon dédoublement dans le dos de Tetê. Le jeune latéral lyonnais tente ensuite d'envoyer un centre devant le but néerlandais mais Bijlow est vigilant et repousse des deux poings.

9e : Feyenoord 0-0 OL

Première occasion pour Feyenoord. Walemark monte avec le ballon mais est rattrapé par Gusto qui le gêne au moment de frapper. La tentative de l'ailier du Feyenoord, excentré sur la gauche, s'envole au-dessus du but de Lopes.

8e : Feyenoord 0-0 OL

À l'entrée de la surface, Toko Ekambi n'a pas de coéquipier pour combiner et tente une frappe. Sa tentative manque de puissance et de précision et le ballon file en sortie de but.

6e : Feyenoord 0-0 OL

En ce début de rencontre, les Lyonnais posent le pied sur le ballon. Les Néerlandais, eux, peinent à se défaire du pressing lyonnais et sont contraints d'allonger lorsqu'ils ont le cuir.

4e : Feyenoord 0-0 OL

Une nouvelle fois, Toko Ekambi est lancé côté gauche. L'ailier lyonnais parvient à trouver Tetê dans la surface mais ce dernier voit sa frappe être contrée. Le corner ensuite ne donne rien.

2e : Feyenoord 0-0 OL

Première offensive lyonnaise de la partie. Lopes lance Toko Ekambi côté gauche. Le Camerounais trouve Lacazette à l'entrée de la surface. L'attaquant tente de trouver Tetê dans la surface en une touche mais Bijlow sort pour capter le ballon.

1re : C'est parti à Rotterdam, les joueurs de Feyenoord engagent !

16h46 : Les deux équipes sont sur la pelouse, le coup d'envoi est imminent.

16h43 : Nicolas Tagliafico s'est officiellement engagé avec l'Olympique Lyonnais ce samedi. L'Argentin ne fait cependant pas partie du groupe lyonnais pour ce match amical.

16h41 : Feyenoord est le finaliste sortant de la Ligue Europa Conference. Les Néerlandais s'étaient inclinés 1-0 contre l'AS Roma.

16h38 : En trois matches de préparation, Feyenoord s'est incliné à deux reprise, contre le FC Copenhague (0-7) et le Royale Union SG (0-4). Le club néerlandais s'est, en revanche, imposé face au Red Bull Salzbourg (1-2).

16h36 : La composition de Feyenoord : Bijlow - Benita, Geertruida, Senesi, Pedersen - Aursnes, Kökcü, Toornstra - Walemark, Danilo, Dilrosun

16h33 : L'équipe lyonnaise est totalement différente du match de samedi. Tetê, recruté officiellement cet été, est titulaire. Le XI lyonnais : Lopes - Gusto, T.Mendes, Lukeba, Henrique - Lepenant, Reine-Adelaïde, Paqueta - Tetê, Lacazette, Toko Ekambi

16h30 : Ce samedi, l'Olympique Lyonnais s'est lourdement incliné face à Willem II (5-0). Les hommes de Peter Bosz tenteront d'essuyer ce revers ce dimanche.

16h27 : Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport.fr pour suivre en direct commenté la rencontre amicale entre Feyenoord et l'OL. Le coup d'envoi est prévu à 16h45.

FEYENOORD - OLYMPIQUE LYONNAIS EN DIRECT - MATCH AMICAL

