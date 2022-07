L'OL se reprend. Après la claque reçue par Willem II (5-0), club relégué en seconde division, les Lyonnais ont, ce dimanche, relevé la tête face à Feyenoord grâce à des buts d'Alexandre Lacazette et Jeff Reine-Adelaïde (2-0). Si les occasions franches n'ont pas été nombreuses, l'essentiel a été assuré par les Gones. Cette victoire redonne de la confiance aux joueurs de Peter Bosz dont la préparation se poursuivra contre l'Inter Milan dans six jours.

Deuxième but depuis son retour pour Lacazette

Si le onze de départ lyonnais était totalement différent de la lourde défaite reçue la veille, le contenu l'a été également. Si la première période ne nous a pas offert beaucoup d'occasions franches de part et d'autre, les Lyonnais ont globalement bien maîtrisé le premier acte et ont été récompensés par Alexandre Lacazette, qui a inscrit son deuxième but dans cette préparation, et Jeff Reine-Adelaïde. Le premier a envoyé une frappe sèche à une trentaine de mètres (1-0, 31e), le second a repris la tête de Thiago Mendes dans la surface pour surprendre Bijlow juste avant la pause (2-0, 44e).

Au cours de la seconde période, les joueurs de Rotterdam ont tenté d'attaquer davantage pendant que les Lyonnais ont tranquillement géré leur avantage au score en faisant tourner le ballon, sans se découvrir. Les joueurs de Peter Bosz ne se sont pas créés d'occasions dangereuses tandis qu'Anthony Lopes est parvenu à maintenir sa cage inviolée, notamment grâce à une belle parade en toute fin de match sur une frappe puissante à ras de terre d'Alizera Jahanbakhsh (87e).

Si les Gones n'ont pas très dangereux dans la surface adverse ce dimanche, le travail a été fait. Dans le jeu, les hommes de Peter Bosz ont fait preuve de maîtrise avec des phases de possession tandis que les attaquants, notamment Alexandre Lacazette, ont fait de nombreux efforts pour effectuer les replis défensifs et parfois chiper le ballon aux offensifs de Rotterdam. Si l'équipe "remplaçante" a été balayée samedi par Willem II, "l'équipe-type" a été plus sérieuse d'un point de vue tactique et comptable.

